Plus de 5000$ pour retrouver une chèvre au Texas

Les habitants d’une petite ville du Texas sont en train de devenir chèvre à rechercher l’animal qui a disparu depuis plus d’une semaine et pour lequel une récompense de plus de 5000$ est promise.

La chèvre désormais nommée Willy s’est échappée de son enclos le 15 juillet dernier, a rapporté le «Mirror».

Depuis, les habitants du petit comté situé près de Raymondville cherchent sans relâche l’animal, au point où des mises à jour sont même disponibles sur la page Facebook de l’exposition de bétail Willacy Co. Livestock Show and Fair.

Les boutiques locales ont même promis un lot de 90 prix et cadeaux à ceux qui retrouveront la chèvre, soit un total de plus de 5000$US. Les offres vont d’une poitrine de bœuf aux services d’un salon de coiffure.

«Nous n'aurions jamais imaginé que l'événement prendrait une telle ampleur. Notre comté est petit, environ 20 000 personnes au total, et nous sommes principalement une communauté soudée d'agriculteurs et d'éleveurs», a déclaré Alison Savage, présidente du Willacy County Livestock Show and Fair.

«Mais il est réconfortant de voir que tout le monde s'est mobilisé pour retrouver notre fuyard à quatre pattes», a-t-elle ajouté.

«Il est rusé, ce Willy ! Mais nous nous rapprochons, croyez-moi. Nous n'abandonnerons pas tant que nous n'aurons pas retrouvé notre chèvre bien-aimée», a fait savoir Mme Savage.