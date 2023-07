Six conseils pour garder votre esprit allumé, dont un surprenant

Garder son esprit vif toute sa vie est capital. Un neurologue vous donne des trucs à appliquer pour «renforcer» votre cerveau au quotidien, dont un étonnant.

Le Dr Robert Friedland de l’université de Louiseville aux États-Unis préconise des choses simples, accessibles à tous.

Prendre soin de ses dents

Auteur du livre Unaging: les quatre facteurs qui ont un impact sur la façon dont vous vieillissez, le Dr Friedland soutient qu’il faut prendre bien soin de ses dents. Étonnamment, l’hygiène bucco-dentaire est importante lorsqu’il s’agit de juguler le déclin cognitif, tendent à démontrer des études, rapporte le Daily Mail.

Une étude de 2021 publiée dans le Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine suggère qu’utiliser la soie dentaire régulièrement pourrait prévenir la démence. Les chercheurs soutiennent que chaque dent manquante d’un des participants augmentait son risque de développer une maladie cognitive.

Des chercheurs japonais ont également découvert que la perte de dents et les maladies des gencives sont liées au rétrécissement de l’hippocampe, la partie du cerveau responsable de la mémoire et de la maladie d’Alzheimer, rapporte le DailyMail.com.

«La santé bucco-dentaire est importante pour le cerveau», appuie le Dr Friedland. «Il y a beaucoup de bactéries dans la bouche, et vous ne pouvez pas toutes les éliminer, mais vous pouvez aider à les contrôler en vous brossant les dents et en passant la soie dentaire tous les jours», déclare-t-il.

Manger des fibres

Pensez à manger pour votre cerveau. Les fibres végétales sont essentielles, fait savoir le Dr Robert Friedland.

Les fibres réduisent l’inflammation du cerveau, selon ce dernier. L’inflammation est une cause directe du déclin cognitif et de conditions telles que la démence, ajoute-t-il.

En plus d’éviter les aliments transformés, le Dr Friedland suggère d’éviter le bœuf, le porc et le poulet.

Le spécialiste suggère de préconiser les fibres. Plutôt que du poulet, il dit d’opter pour des légumes comme les épinards, le gombo ou les carottes, du brocoli, de l’avocat, des artichauts et des lentilles.

«Le poulet n’a pas de fibres, donc quand vous mangez du poulet, vous mangez quelque chose qui n’a aucune valeur pour votre microbiote ou vos bactéries intestinales», soutient-il.

Dormir huit heures

Le Dr Friedland rappelle l’importance du sommeil. Dormir huit heures «est un élément essentiel de la santé du cerveau», informe-t-il.

Lorsque vous êtes privé de sommeil, la protéine bêta-amyloïde s’accumule dans les neurones, rapporte le Daily Mail. Des recherches récentes suggèrent que lorsque ces protéines s’accumulent, elles altèrent les fonctions cérébrales et peuvent provoquer la maladie d’Alzheimer, selon les National Institutes of Health (NIH).

Une petite étude de 2018 du NIH avance que la perte d’une seule nuit de sommeil entraînait une augmentation de ces protéines.

Aller dehors

Le spécialiste vous conseille aussi de passer du temps à l’extérieur. «Une étude de 2015, par exemple, suggère que ce lien ancestral nous rend naturellement capables de nous connecter avec la nature», rappelle le Dr Friedland.

Une étude publiée dans la revue Current Directions in Psychological Science révèle que passer du temps dans des environnements plus naturels améliore la mémoire, la flexibilité cognitive et l’attention, tandis que les environnements urbains sont liés à une durée d’attention plus faible.

Alors quand vous planifiez des activités avec vos proches et vos amis, pensez à les amener dehors.

Socialiser, rencontrer des gens

Pour garder son cerveau vif, le Dr Friedland propose de consacrer du temps à des activités sociales comme le tennis, les balades avec des amis, la randonnée en montagne.

«C’est bon pour le cerveau d’être impliqué dans des activités sociales et significatives», poursuit le spécialiste.

«La socialisation peut stimuler l’attention et la mémoire, et aider à renforcer les réseaux de neurones. Vous ne faites peut-être que rire et parler, mais votre cerveau travaille fort. Cette augmentation de l’activité mentale porte ses fruits avec le temps», précise le spécialiste.

De plus, une étude de 2021 démontre que le soutien social améliore la résilience cognitive ou la capacité à surmonter les revers et le stress.

Prendre le temps de méditer

«Plutôt que d’allumer la télévision ou de lire le journal, commencez votre journée en méditant, ça pourrait améliorer votre santé mentale», informe le Dr Friedland.

«Je médite tous les jours et je trouve cela très important pour maintenir ma tranquillité d’esprit», raconte-t-il.

«La méditation est une occasion quotidienne de permettre à votre esprit de se calmer dans une certaine mesure», explique-t-il.

Le Dr Robert Friedland préconise la pleine conscience qui focalise sur le moment présent. Il médite durant 30 minutes et préférablement le matin.

La méditation est à la portée des personnes âgées et elle pourrait compenser le déclin cognitif lié à l’âge.