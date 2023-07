Un remaniement ministériel majeur prévu cette semaine à Ottawa: des «gros noms» pourraient changer de fonction

Justin Trudeau procédera à un remaniement ministériel majeur mercredi, et de «gros noms» du cabinet pourraient changer de fonction, ont indiqué des sources au sein du gouvernement fédéral.

Selon nos informations, le remaniement aura lieu mercredi pour donner le temps au premier ministre de coordonner l’opération. Tous les élus qui accueillent un nouveau dossier sont rappelés à Ottawa lundi et mardi pour discuter de leur nouveau rôle.

Ce remaniement repousse l’idée d’une élection anticipée à l’automne et signale même que le gouvernement Trudeau pourrait bel et bien achever le mandat de quatre années obtenu aux dernières élections, fait rarissime pour un gouvernement minoritaire.

Le gouvernement fait face à de nouvelles difficultés sous la forme d’une crise du logement qui prend de l’ampleur et du coût de la vie, qui ne cesse d’augmenter. Le prochain cabinet servirait d’abord à répondre à ces besoins dans un contexte pré-électoral.

Rumeurs

Après des semaines de spéculation, la machine à rumeurs a repris de plus belle dimanche soir avec l’annulation d’événements de quelques ministres prévus lundi, dont Omar Alghabra aux Transports et Ginette Petitpas Taylor aux Langues officielles.

Les yeux seront rivés vers le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, qui a été sévèrement critiqué pour sa gestion de quelques dossiers, dont celui des armes de chasse et, plus récemment, du transfert de Paul Bernardo vers une prison à sécurité moyenne.

Forte d’un bilan positif dans le dossier de Hockey Canada et des violences sexuelles dans les sports en général, «bien aimée» du public quand elle se déplace au Québec, la ministre des Sports Pascale St-Onge pourrait recevoir une promotion et hériter d’un rôle plus important, selon plusieurs sources.

Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances, a annoncé lundi qu’elle ne se représenterait pas au prochain scrutin, voulant probablement dire qu’elle a été exclue du cabinet.

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a assuré en point de presse qu’il avait reçu le «feu vert» pour se rendre au G20, en Inde, lundi soir. En d’autres termes, M. Guilbeault garderait presque assurément son ministère.

Quoi qu’il en soit, les heureux élus se rejoindront à Rideau Hall, demeure de la gouverneure générale, pour officialiser leurs nouvelles fonctions.

Une retraite de la nouvelle équipe est prévue le mois prochain à l’Île-du-Prince-Édouard avant la reprise des travaux au Parlement.

Il s’agirait du plus important remaniement ministériel depuis les élections de 2021, qui avaient été marquées notamment par l’arrivée de Steven Guilbeault à l’Environnement et de Mélanie Joly aux Affaires étrangères.