Un surfeur échappe à la mort après avoir combattu un grand requin blanc

Un surfeur a échappé à la mort après avoir été attaqué par un grand requin blanc, selon The Independant.

L'homme, âgé d'une vingtaine d'années, a nagé 600 m vers le rivage après avoir été attaqué par le requin dans la région de Margaret River, au sud de Perth, en Australie, lundi.

Écoutez la chronique de Florence Lamoureux via QUB radio :

Il a ensuite été chercher de l'aide dans un café à proximité, où une infirmière en congé a pu lui prodiguer les premiers soins, a rapporté The West Australian.

Le jeune homme se fait présentement soigner à l'hôpital et est maintenant dans un état stable, selon les informations obtenues par The Independant.

Les autorités ignorent la taille du requin, mais estiment qu’il s’agissait d’un grand blanc après avoir discuté avec des témoins.

Des témoins ont déclaré à 9News que le surfeur avait perdu beaucoup de sang et ont salué la bravoure de l'homme.

Le «Department of Primary Industries and Regional Development» (DPIRD) a averti les nageurs de «redoubler de prudence», tandis que le comté d'Augusta Margaret River a confirmé que d'autres plages locales entre Gas Bay et l'embouchure de la rivière Margaret ont été fermées jusqu'à nouvel ordre.