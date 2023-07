Vers la fin du pourboire dans les restaurants?

Autrefois demandée seulement après avoir été servie lors d’un souper dans un restaurant, l’option du pourboire est maintenant offerte chaque fois que vous effectuez une transaction.

• À lire aussi: Commandes à emporter: «Il ne devrait pas y en avoir de pourboire»

• À lire aussi: Vacances à l’étranger: quel pourboire donner dans quel pays?

Il y a même quelques restaurateurs qui ont programmé leur combiné transactionnel de façon à ce que l’on vous offre des pourcentages élevés pour une commande qui, il y a quelques années, n’était pas considérée comme admissible au pourboire.

«Depuis la pandémie, on a vu apparaitre avec les paiements sans contact, des machines qui suggèrent des pourcentages et c’est des pourcentages qui sont fixés par celui qui programme la machine. Les 10-15 et 18% que l’on pouvait voir il y a quelques années ont été remplacés par des 20 et 25% parfois. Ce qui place l’odieux du côté du client de ne pas vouloir en laisser autant et en plus la mécanique est plus compliquée pour laisser un autre montant que celui qui est proposé», mentionne Francois Pageau professeur de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec.

Cet abus de l’option du pourboire pousse plusieurs personnes à se poser la question: Des changements sont-ils nécessaires dans le système actuel?

«Il y a une tension entre les employés de cuisine et de salle parce que cela crée une inégalité entre les employés. Il y a également des attentes de la part des employés. Il y a un sentiment d’obligation quand le pourboire devrait être facultatif ou du moins variable selon notre satisfaction. Maintenant on le laisse plus par obligation. Quand vous lancez l’idée de revoir le modèle, je suis tout à fait là, mais ça implique de changer des lois et de changer des habitudes», dit-il.

L’option du pourboire est censée être proposée seulement lorsque le client obtient un service.

«Là où j’ai un problème, c’est lorsqu’on demande un pourboire avant le service. On devrait habituellement donner du pourboire après. La loi prévoit des salaires minimums pour les employés des salles à manger qui donnent un service et les livreurs qui se déplacent chez vous. Ce qui fait que normalement les employés qui vous servent au comptoir lors de commande pour emporter n’ont pas le droit au pourboire», souligne-t-il.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo dans le haut de la page.