27 ans de taule pour un ex-Montréalais qui dirigeait une «entreprise criminelle» de fentanyl depuis sa cellule

Un ex-Montréalais vient d’écoper 27 ans de prison aux États-Unis pour avoir dirigé depuis le pénitencier de Drummondville un réseau mondial de trafic de fentanyl.

• À lire aussi: Il a dirigé un réseau mondial de trafic de fentanyl depuis sa cellule à Drummondville

• À lire aussi: Manzanillo, le port mexicain où les composants chimiques du fentanyl arrivent d'Asie

• À lire aussi: Les États-Unis s'activent dans la lutte contre le fentanyl



«Nous avons réussi à neutraliser un réseau criminel impliqué dans un important trafic d'une substance hautement dangereuse entre le Canada et les États-Unis», s’est réjouie Karine Gagné, superintendante à la Gendarmerie royale du Canada au Québec, dans un communiqué.



Daniel Vivas Ceron avait plaidé coupable en 2019 à de graves accusations de trafic de drogue et de blanchiment d’argent, à Fargo, dans le Dakota du Nord.



Le détenu d’origine colombienne a été pointé du doigt pour avoir été à l’origine de 15 surdoses, dont quatre mortelles.

À la suite d’une enquête internationale à laquelle nos policiers ont participé, Daniel Vivas Ceron écope de 27 ans de prison au Dakota du Nord pour avoir dirigé un réseau de trafic de fentanyl entre la Chine, le Canada et les États-Unis. #GRC #OperationDenial https://t.co/QPtn2tDHq3 pic.twitter.com/2PUANEKIwq — GRC Québec (@grcqc) July 25, 2023





Entreprise criminelle

Ainsi, ce criminel de carrière a été condamné mardi à 27 ans de taule et de 5 ans de libération supervisée.



L’homme de 42 ans dirigeait l’importante opération avec l’aide de Jason Joey Berry, également connu pour avoir exploité le premier laboratoire de fentanyl démantelé par le SPVM, en 2013. Ce dernier devra pour sa part purger 24 ans derrière les barreaux.

Photo courtoisie, SPVM





«À l'aide d'un téléphone portable depuis l'intérieur de la prison, Ceron et Berry ont organisé des expéditions de fentanyl et d'analogues de fentanyl de la Chine vers le Canada et les États-Unis dans le cadre de cette entreprise criminelle», décrit-on dans un communiqué du Département de la justice américaine du Dakota du Nord.



Notons que ce mois-ci, Xuan Cahn Nguyen, un Montréalais de 43 ans, a écopé 22 ans d’incarcération pour son implication dans le réseau de Ceron.



International

Le dossier de Ceron fait partie de l'Operation Denial, une enquête de l’Organized Crime and Drug Enforcement Task Force (OCDETF), qui lutte contre le trafic international de fentanyl.



L’Operation Denial a d’ailleurs mené à des accusations contre pas moins de 34 personnes dans le Dakota du Nord et en Oregon.



«Perturber les grands réseaux de trafic de drogue, comme le réseau Ceron, est d'une importance vitale pour nos efforts visant à lutter contre la crise du fentanyl en Amérique et à sauver des vies innocentes», a souligné Natalie Wight, du département de la Justice de l'Oregon.



D’autres Montréalais visés par ces enquêtes policières goûteront bientôt à la justice américaine.



Vannek Um, 45 ans, connaîtra son sort le 8 août. Quant à Marie Um, 42 ans, qui était décrite comme l’amie de cœur de Ceron, sa sentence devrait être dévoilée le 5 septembre prochain.