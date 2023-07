Apiculture urbaine: avoir des ruches dans sa cour

L'élevage d'abeilles en ville gagne en popularité au Québec même si le tout reste marginal dans certaines villes, comme à Trois-Rivières.

Selon les plus récentes données du MAPAQ, l'été dernier, seulement sept apiculteurs urbains y exploitaient des ruches.

Un résident du secteur Saint-Louis-de-France est de ce nombre. Éric Langlois a deux ruches dans la cour de sa résidence depuis deux ans. Pour lui, c'est un projet de retraite qu'il développe puisqu'il a toujours été fasciné par les insectes.

Mais on ne s'improvise pas apiculteur urbain, même si la ville ne demande pas de permis. Il faut d'abord suivre une formation et respecter certaines règles. Les ruches doivent être situées à plus de 15 mètres d'une voie publique et il est obligatoire de les enregistrer auprès du MAPAQ.

Avoir entre 50 à 70 000 abeilles par ruche, ça demande tout un investissement en temps. Aux 7 à 10 jours, il faut en faire l'inspection. S'ajoute la récolte du miel trois fois par été. «Fin mai/début juin, mi-juillet et fin septembre», précise Éric Langlois.

Le Trifluvien entretient un véritable lien avec ses abeilles. Il espère pouvoir transmettre sa passion et arriver à démystifier la crainte des abeilles que beaucoup ont!