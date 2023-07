Attention en donnant ce fruit aux enfants!

Une ancienne ambulancière a lancé un avertissement urgent aux parents concernant un fruit pourtant fort commun, mais qui présente un risque d’étouffement étonnamment méconnu.

Nikki Jurcutz a travaillé comme ambulancière pendant huit ans en Australie et s'est rendue sur Instagram pour expliquer le risque de donner des mandarines aux enfants, rapporte le Mirror.

«Les mandarines présentent un risque d'étouffement auquel vous ne pensez peut-être pas en tant que parent», a d’abord mentionné la maman dans sa vidéo Instagram.

Elle explique qu'il faut faire attention à trois éléments lorsqu'on épluche le fruit: la moelle, la membrane et les graines.

«La moelle est moelleuse, spongieuse et peut être difficile à mâcher. La membrane est un risque d'étouffement parce qu'elle est dure et difficile à mâcher, et les graines sont également un risque d'étouffement», détaille Mme Jurcutz.

Elle ajoute que les risques diminuent lorsque les dents de l'enfant se développent davantage.

«Lorsque vous avez confiance dans les capacités de mastication et de déglutition de votre enfant, vous pouvez commencer à lui proposer de petits morceaux encore recouverts de leur membrane», nuance-t-elle.

L'infirmière a ensuite montré comment préparer en toute sécurité les mandarines et les oranges pour les enfants afin de minimiser le risque d'étouffement

La méthode consiste à couper la mandarine en deux d'un côté à l'autre, plutôt que de haut en bas, puis à découper un triangle entre les membranes.

Sa vidéo a été visionnée par plus de 440 000 personnes et de nombreuses personnes ont partagé leur expérience.

«J'ai la trentaine et je me suis étouffée plusieurs fois avec la membrane, aussi bien quand j'étais enfant qu'adulte», a expliqué une femme.

«J'ai vu une photo d'autopsie d'un adulte qui s'est étouffé avec un morceau d'orange», a assuré un internaute.

«Mon fils s'est étouffé lorsqu'il avait environ un an. C'est la période la plus effrayante de ma vie. Il est certain que cela provoque beaucoup d'anxiété. Pour être honnête, j'évite les aliments difficiles à mâcher», relate un troisième.