Cette jeune fille a 12 ans et vient de publier son troisième roman

Une jeune lectrice insatiable qui a mis son temps à profit lorsque les écoles ont renvoyé les élèves à la maison durant la pandémie vient de faire paraître son troisième roman à seulement 12 ans.

«J’ai toujours aimé écrire et, pendant la pandémie, je n’avais plus rien à faire. Je voulais me donner un défi, donc je me suis dit que je pourrais commencer un livre», raconte Amélia Boucher, rencontrée par Le Journal au domicile familial de Lévis.

Deux ans plus tard, du haut de ses 12 ans, la jeune fille a publié le troisième tome de sa série Les aventures d’Agathe Bélanger. Dans cette série de romans jeunesse, l’héroïne de 14 ans devra surmonter des défis auxquels sont confrontées plusieurs jeunes filles du secondaire... et bien plus!

Bien qu’il s’agisse de récits de fiction, une partie des aventures de son héroïne sont basées sur des faits vécus par la jeune autrice dans son quotidien.

«C’est le genre d’histoire que je ne trouvais pas ailleurs et que j’aurais aimé lire. Je voulais l’offrir aux autres», explique celle qui dévore plusieurs livres par semaines.

Une production à perte

Pour le moment, ce sont les parents d’Amélia qui éditent les livres sur une plateforme d’autoédition sur le web. Près de 500 exemplaires ont été vendus et distribués dans l’entourage de la famille, mais aussi auprès de certaines organisations scolaires.

«Le modèle d’affaires est vraiment mauvais, on vend à perte! lance en riant le père de la jeune fille, Alexandre Boucher. Mais on le fait pour pouvoir la rapprocher de son rêve de devenir une autrice établie».

fournie par Alexandre Boucher

«Quand on lui a prêté un ordinateur pour qu’elle puisse écrire, on savait qu’elle avait du potentiel, mais on ne s’attendait pas à ce que ça aille aussi loin! On est vraiment fiers d’elle», ajoute sa mère, Suzanne Breton.

Face à la demande grandissante pour Les aventures d’Agathe Bélanger, les parents de la jeune autrice ont finalement décidé de permettre l’achat en ligne des romans sur la plateforme Blurb.

Développer son style

Maintenant que sa trilogie est terminée, l’heure est au repos pour Amélia Boucher, qui fera son entrée au secondaire en septembre prochain. Et bien qu’elle n’ait aucun projet de livre sur la planche à dessin pour le moment, elle est loin d’avoir rédigé son dernier mot.

Elle vient d’ailleurs tout juste de participer à un camp de création littéraire avec Alexandra Larochelle, qui a elle-même écrit son premier roman à l’âge de 10 ans, pour apprendre à perfectionner son art.

«J’ai beaucoup évolué entre mon premier et mon troisième roman. Je veux continuer de m’améliorer et développer mon propre style», conclut celle qui souhaite un jour vivre de sa passion pour l’écriture.