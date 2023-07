Des changements importants attendus à Ottawa

Le premier ministre Justin Trudeau a bien l’intention de brasser les cartes, mercredi, puisque le remaniement ministériel devrait toucher près de la moitié de ses ministres.

C’est ce qu’ont indiqué des sources à TVA Nouvelles. Plusieurs ministres ont déjà annoncé le départ, dont Carolyn Bennett, Helena Jaczek (Services et Approvisionnements) Joyce Murray (Pêches, Océans et Garde côtière) et Omar Alghabara (Transports).

Ce dernier a fait savoir qu’il n’est pas prêt à s’engager dans une prochaine campagne électorale.

«J’ai décidé de me retirer de mon rôle de ministre, a dit, Omar Alghabara. Le premier ministre mérite un cabinet qui est prêt à s’engager pour la prochaine campagne électorale.»

Le coup de balai de Justin Trudeau n’épargnera pas le député David Lametti qui devrait perdre son poste de ministre de la Justice. Il occupait cette fonction depuis 2019.

Toutefois, ses collègues Jean-Yves Duclos (Santé), Mélanie Joly (Affaires étrangères), Steven Guilbeault (Environnement et François-Philippe Champagne (Innovation, des Sciences et de l’Industrie) devraient conserver leur ministère.

«L’idée, c’est qu’on travaille en équipe, a rappelé François-Philippe Champagne. Il y a assez de places pour tout le monde et on va être là.»

Pablo Rodriguez (Patrimoine canadien) devrait changer de ministère. Il continuerait cependant d’être le lieutenant du Québec. La ministre des Sports, Pascale St-Onge devrait également avoir un nouveau ministère.

Rappelons que la dernière élection générale qui avait permis la réélection du gouvernement minoritaire de Justin Trudeau est survenue le 20 septembre 2021. Historiquement, la durée moyenne d’un gouvernement minoritaire au pays est de 18 mois.