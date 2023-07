Hausse inquiétante d’enfants hospitalisés après avoir ingéré du cannabis

De plus en plus d’enfants doivent recevoir des soins, et parfois être placés dans un coma, après avoir ingéré du cannabis, constatent les autorités de santé de l’Estrie.

Depuis le mois de janvier dernier, 10 enfants se sont présentés à dans les urgences de cette région du Québec pour soigner une intoxication au pot, selon les données du CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

Selon le CIUSSS, il s’agit d’une «hausse significative», alors que de 2020 à 2023, seulement deux cas avaient été recensés.

Le pédiatre Claude Cyr tire la sonnette d’alarme et demande aux parents d’être plus vigilants. Plusieurs parmi ces enfants ont été trompés par des emballages leur laissant croire qu’il s’agissant de banales friandises, alors que d’autres ont profité de l’absence de supervision pour piger dans des réserves de cannabis à la maison.

«Dans certains cas, la concentration de tétrahydrocannabinol (THC) était si importante que les jeunes ont subi un épisode de coma de plusieurs heures. Il est important de faire attention à ce qui circule dans la maison puisque l’ingestion de cannabis présentant une forte concentration de THC peut mener au décès », a indiqué Dr Cyr via un communiqué.

Le pédiatre a d’ailleurs conservé l’emballage de bonbons consommés par au moins un des enfants hospitalisés.

Le bonbon de marque «Nerds» ressemble en effet beaucoup à des friandises normales que consommeraient des enfants, avec des couleurs vives et un emballage attrayant, hormis de petits avertissements que celui-ci contient du THC.

Captures d’écran TVA Nouvelles.

Des centaines de signalements au Québec

De son côté, le Centre antipoison du Québec a reçu des centaines d’appels liés à des enfants exposés au cannabis au cours des trois dernières années.

Sur les 107 appels recensés en 2022, 58 enfants étaient à l’hôpital au moment de l’appel ou en route vers celui-ci, tandis que 27 enfants ont été référés vers un hôpital.

En outre, trois enfants sur quatre ayant fait l’objet d’un appel pour ingestion de cannabis au Centre antipoison l’an dernier ont développé des symptômes.

«On veut inciter les parents et les membres plus vieux des familles à bien ranger le matériel en lien avec le cannabis, a martelé l’agence de communications du CIUSSS, Nancy Corriveau. Autant les outils de vapotage que les cocottes, que les bonbons, il ne faut pas que ce soit à la portée des enfants.»

Écoutez le segment Tout savoir en 24 minutes avec Marianne Bessette et Jean-François Baril où ils reviennent sur le sujet via QUB radio :

Les symptômes à surveiller:

• la diminution de l’attention et de la concentration;

• la diminution de la mémoire à court et à moyen terme;

• la diminution de la capacité de jugement;

• l’augmentation de l’appétit;

• de la somnolence;

• et un ralentissement du temps de réaction.

-Avec l'Agence QMI