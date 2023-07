Harry Styles prononce un discours émouvant à la fin de sa tournée mondiale

Harry Styles a prononcé un discours particulièrement touchant à l'intention de ses fans lors de la clôture de sa tournée Love on Tour en Italie, samedi.

Le chanteur de «As It Was» a terminé sa série de concerts, qui a débuté en septembre 2021, au RCF Arena de Reggio Emilia, et a marqué l'occasion en exprimant sa gratitude envers ses fans.

«Je n’aurais pas eu la chance de faire ça sans votre présence», a-t-il déclaré à la foule, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux. «Je le sais mieux que quiconque. Vous êtes ici ce soir, je sais que vous vouliez que ce soit spécial pour moi. Vous faites en sorte que ce soit spécial pour moi chaque soir.»

Harry Styles a ensuite remercié ses fans de répandre l'amour et de créer un espace sûr pour tous lors de chaque concert, et les a invités à continuer à faire la même chose au quotidien.

«Je sais qu'en se sentant incroyablement petit dans ce monde, cela peut sembler vraiment, vraiment difficile de pouvoir faire une différence», a-t-il poursuivi. «Mais je vous promets que je le vois tout le temps dans les petites choses que vous faites et dans la façon dont vous vous traitez les uns les autres. L'impact que cela a eu sur les gens qui m'entourent, sur les gens qui sont à l'extérieur, c'est tellement plus important. Cela ne s'arrête pas à la fin de cette tournée. Je veux que vous continuiez. Apportez de l'amour au monde. Il en a besoin en ce moment.»

Le jeune homme de 29 ans a conclu son discours en disant: «Je vous aimerai beaucoup, beaucoup – que vous me souteniez un an, cinq ans, treize ans, peu importe. Non seulement vous avez changé ma vie encore et encore, mais vous m'avez rendu le plus heureux. Je suis vraiment ravi et heureux d'être ici ce soir.»

Harry Styles a surpris ses fans en clôturant le spectacle par une nouvelle chanson – un instrumental au piano de 10 minutes sans titre.

Des images de fans ont montré sa petite amie supposée, Taylor Russell, et son ami James Corden dans le public. L'ancien animateur de talk-show a également été filmé en train de danser dans la foule en interprétant la chanson «Best Song Ever» de One Direction.