Intelligence artificielle: «Ce sont des menaces directes contre la démocratie», avertit un expert québécois

Trois leaders influents dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) ont témoigné lors d’une audition au Congrès des États-Unis mardi; selon eux, le développement effréné et tous azimuts de l’IA pose des problèmes certains de sécurité.

Yoshua Bengio, directeur scientifique de l’Institut québécois d’intelligence artificielle (MILA), est inquiet par l’état actuel du développement de l’IA, et prévient qu’envisager des scénarios catastrophes dans vingt, trente ans ne rend pas compte de l’imminence potentielle du problème.

«Ça pourrait être beaucoup plus court que ça, ça pourrait être quelques années, ça pourrait être cinq ans, ça pourrait être dix ans», avance-t-il en entrevue à TVA Nouvelles.

«Ce qui m’inquiète, c’est surtout, si ça vient assez rapidement dans les prochaines années (...), que mal utilisé ça pourrait être extrêmement dangereux; ça pourrait être utilisé pour mettre au point des armes biologiques, des armes chimiques, des attaques de cybersécurité», énumère-t-il.

De passage à l’émission «Le Bilan», le directeur scientifique du MILA avait par ailleurs averti qu’il craignait que «ces outils très puissants qui sont capables de vraiment avoir beaucoup d’impact puissent se concentrer dans les mains de quelques personnes pas nécessairement bienveillantes.»

Une IA autonome

Selon M. Bengio, le scénario selon lequel une forme d’intelligence artificielle pourrait s’émanciper de toute tutelle humaine est «tout à fait envisageable».

«C’est quelque chose que les informaticiens étudient depuis une dizaine d’années. On n’a pas encore de recette pour garantir que ça n’arrivera pas», pointe-t-il.

Dans la mesure où les systèmes d’intelligence artificielle actuellement déployés n’ont pas le potentiel de représenter une menace pour l’humanité, «rien dans le design ne nous protège contre cette éventualité», avertit M. Bengio.

«Un système d’IA peut conclure que pour atteindre l’objectif donné, il ne doit pas être désactivé. Si un humain essaie alors de l’éteindre, un conflit peut s’ensuivre», a exemplifié plus tôt en journée M. Bengio au Congrès américain.

Selon lui, «des recherches pour mieux comprendre ces scénarios catastrophes» sont nécessaires.

L’outil d’intelligence artificielle ChatGPT a bouleversé le monde de l’IA en décembre 2022; capable de générer des réponses qu’on croirait volontiers celle d’un humain, il crée un flou inédit dans le monde de l’information.

«Ce sont des menaces directes contre la démocratie parce qu’à partir du moment où on ne sait plus si on a affaire à une machine ou à un humain parce que la machine est tellement bonne dans son dialogue, ou dans sa capacité à nous montrer des images, des vidéos (...) ça peut être des fraudes, ou des manipulations de l’opinion publique», avertit le directeur scientifique de l’Institut québécois d’intelligence artificielle.

Entre autres initiatives, Yoshua Bengio a justement proposé mardi aux membres du Sénat américain «d’associer les réseaux sociaux et les comptes de messagerie à un être humain bien identifié qui s'est enregistré en personne avec une pièce d’identité.»

Prendre des mesures

Selon M. Bengio, un encadrement international de l’IA doit être mis en place.

«À l’international, et dans chaque pays. Parce que l’international va donner des normes générales, mais c’est chaque pays qui doit légiférer», assure-t-il.

Au terme de son audition au Congrès des États-Unis, M. Bengio ressort un peu plus confiant que les dangers représentés par le développement effréné de l’IA pourront être prévenus.

«Je ne m’y attendais pas, mais à Washington, il y a vraiment une attention, une compréhension de ces problèmes-là que je trouve rassurante. Je pense que si on bouge assez vite, on peut vraiment réduire les risques de catastrophe», fait-il remarquer.

