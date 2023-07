Contrebande de tabac, d’alcool et de cannabis: les policiers enchaînent les perquisitions dans les Laurentides

Les policiers ont mené quatre opérations en quelques jours pour lutter contre la contrebande de tabac, d’alcool et de cannabis à Saint-André-d’Argenteuil, dans les Laurentides.

La Sûreté du Québec (SQ) en a fait l’annonce dans deux communiqués.

Le 20 juillet dernier, la SQ a procédé aux arrestations de trois hommes âgés de 59 à 65 ans, après avoir mené trois perquisitions.

Les policiers ont mis la main sur plus de 9600 cigarettes de contrebande, plus de 390 litres de boisson alcoolique, plus de 260 comprimés de méthamphétamine, plus de 8000$ en argent canadien, 15 grammes de haschich et la même quantité de dérivés de cannabis.

Lundi, un homme de 61 ans a également été arrêté après une perquisition qui a permis de saisir 18 litres de boisson alcoolique et 14 armes.

Les quatre individus ont été libérés en attente de la suite des procédures.