«Le pourboire est devenu une magouille»

Les consommateurs, déjà pris à la gorge par une hausse des prix à la consommation, incluant une augmentation des prix des services, se font imposer de plus en plus le pourboire obligatoire sur les terminaux de vente dans plusieurs commerces, comme nous l’avons démontré dans plusieurs reportages.

• À lire aussi: Commandes à emporter: «Il ne devrait pas y en avoir de pourboire»

• À lire aussi: Pourboire en voyage : découvrez où il faut en donner... ou pas

• À lire aussi: Des caisses automatiques demandent un pourboire aux clients

Si cette façon de faire irrite les consommateurs, elle permet aux employeurs d’attirer et de garder leur main-d’œuvre en offrant un revenu additionnel aux commis.

Devrait-on changer le modèle du pourboire et l’interdire aux employés qui ne sont pas payés au salaire de pourboire?

Les membres de la page Facebook de TVA Nouvelles ont partagé leurs avis. Voici quelques commentaires qui ressortent du lot.

Nicole qui a déjà été serveuse rapporte qu’à une époque, les serveurs dépendaient de leur pourboire pour vivre, et si les clients ne laissaient pas assez, elle était perdante.

«En plus des déclarations, nous payons de l'impôt sur les pourboires, ce qui sûrement se fait encore aujourd’hui. Les gens qui ne sont pas salariés à pourboire : pourquoi auraient-ils du pourboire ? Pourquoi les serveurs déclarent leur pourboire et pas eux ? Je trouve aussi drôle qu'on m'indique sur la machine un pourcentage de pourboire. Je crois qu'en dehors du service aux tables, ça devrait resté à la discrétion de tous. Mon opinion après 45 ans de service, je sais de quoi je parle», écrit Nicole Cyr.

Écoutez l'entrevue avec Julie Blais-Comeau, fondatrice de « etiquettejulie.com », via QUB radio

Claude, un autre internaute, partage la même opinion.

«Pour moi, le pourboire est pour un service aux tables. En ce moment, le pourboire est une magouille pour les proprios et cuisiniers. C’est rendu que l’on se fait demander un pourboire pour un ‘’pick-up’’. Non merci !», dit Claude GT.

«Je suis écœurée de me faire demander 18%, 20%, 25%... Moi je n’ai pas de pourboire dans mon métier avec le public!», lance Lucie Lapalme sur notre page Facebook.

Marie-Claude Beaudin pour sa part dénonce le calcul du pourboire sur les terminaux de vente.

«Moi ce qui m’enrage, c’est que le pourboire proposé a été calculé après l’addition des taxes à la facture. Je paie des taxes sur mon repas en plus de payer des taxes sur le pourboire que je laisse.»

Fred Noël se questionne à savoir qui devrait avoir droit aux pourboires, puisque ce ne sont plus seulement les employés à pourboire qui en perçoivent.

«Personnellement, j'ai livré des électroménagers pendant des années et rares sont les fois où j'ai eu du pourboire alors que je suais mon corps en entier ! Maintenant, on me fait sentir coupable en cliquant sur le 0% alors que je vais chercher ma propre commande pour emporter. Il y a un abus quelque part !», croit-il.

Annie Thibault abonde dans le même sens.

«Me faire demander un pourboire sur une commande que je vais chercher c’est clairement NON!!! Un moment donné il faut que ça arrête ces niaiseries-là !»

Un Australien qui a visité le Québec avait également son opinion sur le pourboire, et juge que les prix étaient très élevés lors de sa visite.

«Le pourboire ne devrait même plus exister et les employeurs devraient payer leurs employés comme toutes les autres jobs. Pas de pourboire en Australie et les employés sont bien payés. Et non, nos restos ne sont pas plus chers. On est allé visiter la famille à Montréal en janvier et je n’en revenais pas comment c’est rendu cher avec le tip. En plus avec les prix qui ont monté, tu dois rajouter la taxe et le pourboire. C'est rendu plus cher que chez nous!», raconte Prauve Foie-zee.

Pas facile la restauration

Marc-André Dubé, dont la conjointe travaille dans un restaurant, parle de la difficulté pour les serveurs d’arriver s’ils n’ont pas de pourboire.

«Ma blonde fait littéralement 10$ de l'heure, elle dépend du pourboire. Pas de pourboire, pas de service. Pas de service, les clients ne reviendront pas.»

Une autre femme se questionne sur le pourboire aux personnes, comme les travailleurs autonomes, qui ont le plein pouvoir sur leurs prix.

«Ça me dépasse un peu cette logique. Surtout pour les services comme coiffeuse ou massage. Souvent, ce sont des travailleurs autonomes. Ils ont le plein pouvoir de leurs tarifs. Alors pourquoi doit-on rajouter un montant par-dessus ?... Pour le personnel à pourboire, je comprends que c’est nécessaire sinon c’est aux impôts qu’ils se font avoir ça, ça mérite d’être revu», détaille Véronique Desroches Desjardins.

Un livreur parle des difficultés d’arriver lorsqu’il ne reçoit pas de pourboire.

«Moi je fais de la livraison à temps perdu pour Doordash avec ma voiture, mon gaz, mon usure de véhicule, etc. La moitié du temps : zéro pourboire! Vous trouvez ça normal vous ? Je vais livrer dans des HLM j'ai 1,50$ à 4$. Quand je vais livrer des épiceries à Fontainebleau [quartier huppé] dans des maisons à 1 M$... 0$. Donc, il y a toujours deux côtés à une médaille. Il y a un temps pour en laisser et un temps pour ne pas en laisser. Servez-vous de votre jugement», dit Stephane Chamberland.

Une femme raconte s’être fait demander du pourboire au service à l’auto, une pratique de plus en plus répandue.

«L’autre jour au service à l’auto de Benny pour ne nommer que lui, même s’il n’y a pas juste lui, on me demande du pourboire ! C’est absurde de laisser un pourboire au service au volant et en plus c’était 18% après taxe qu’il suggérait ce qui donne plus de 23% de pourboire !», dénonce Chloé Marceau.

« Je suis pour l'abolition des pourboires. Tu payes tes employés correctement, tu nous charges le prix que ça coûte, point final. Tu peux aussi nous charger des frais de service et si nous ne sommes pas satisfaits, nous n’y retournerons pas», juge Marc Sigouin.

«J’ai travaillé longtemps dans un commerce de détail où je faisais des emballages cadeaux, et on était obligé de refuser les pourboires, c’était catégorique... Autre temps autres mœurs !», dit Geneviève Paré.