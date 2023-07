Les retards effarants se poursuivent à l’aéroport de Montréal

Les retards à l’aéroport de Montréal ont affecté lundi plus de 80% du trafic aérien et continuent d’empoisonner les vacances de milliers de Québécois. En cause: la pénurie de contrôleurs aériens, mais surtout, la pratique des lignes aériennes de vendre plus de billets que la capacité, explique un spécialiste de l’industrie.

«On reçoit énormément de demandes en ce moment, le double que par rapport à la même période l'an passé», a indiqué le PDG de Vol en retard, Jacob Charbonneau.

Depuis le 15 juin, 80% des vols en partance des aéroports de Montréal et de Toronto (Pearson) ont été retardés ou annulés, selon les données compilées par Vol en retard.

Pour la seule journée de lundi, 78% des vols en partance de Montréal ont été retardés et 7% annulés.

Est considéré un retard un vol qui arrive 15 minutes après son heure d’arrivée prévue.

Un classement gênant

Air Canada et WestJet se classent bien plus bas que leurs compétiteurs américains concernant les arrivées à l’heure, a révélé le dernier rapport mensuel de la firme spécialisée Cirium.

Tous les aéroports confondus, seulement 52,5% des vols d’Air Canada sont arrivés «à l’heure» en juin, sur un total de 33 544 vols analysés.

Cela fait d’Air Canada la dernière sur la liste de neuf lignes aériennes nord-américaines analysées. Elle arrive aussi en queue de peloton dans le nombre de vols complétés, avec un score de 93,6%.

«D'abord les compagnies vendent plus de capacité qu'elles ne sont capables d'en livrer. Les appareils sont surutilisés et il manque de main-d'œuvre (...) Il y a aussi eu des tempêtes aux États-Unis», a relaté M. Charbonneau par rapport aux lignes canadiennes en général.

À leur avantage, les compagnies américaines ont de plus grands moyens, plus de capacité et plus d’employés, ce qui les rend davantage à même de faire face aux imprévus, a-t-il expliqué.

WestJet se débrouille légèrement mieux, avec une ponctualité de 66,8%, plaçant l’entreprise de Calgary en sixième place.

À titre de comparaison, Alaska Airlines est arrivé à l’heure pour 80,3% des trajets, soit près de 30% de plus qu’Air Canada, pour un volume similaire de vols.

La deuxième place revient à Delta Airlines, qui arrive non loin derrière avec un résultat de 79,3% malgré un volume quatre fois plus élevé (140 786 vols) que ses compétiteurs canadiens.

Écoutez le segment Tout savoir en 24 minutes avec Marianne Bessette et Jean-François Baril, où ils reviennent sur le sujet via QUB radio:

Des dédommagements qui ne vont pas assez loin

En avril, Ottawa a proposé des modifications à Loi sur les transports pour rendre obligatoire et automatique l’indemnisation des voyageurs en éliminant les exemptions qui permettent aux transporteurs aériens de l'éviter.

Selon M. Charbonneau les modifications proposées devraient permettre d'améliorer la situation puisqu'elles risquent de porter un coup financier aux compagnies. Il juge toutefois qu'elles ne vont pas assez loin.

Ottawa affirme avoir l’intention d’établir de nouvelles normes qui imposera des «attentes claires vis-à-vis des compagnies» aériennes avec un projet de loi déposé plus tôt cette année.

«Comme nous l’avons aussi annoncé ce printemps, des changements majeurs seront apportés aux droits des passagers aériens», a indiqué Valérie Glazer, du cabinet du ministre des Transports.

Le ministre Alghabra a présenté récemment le projet de loi C-52, qui contribuera à établir ces normes en façonnant l’expérience des passagers grâce à des attentes claires vis-à-vis des compagnies aériennes.