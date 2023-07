L’ex-maire de Sorel-Tracy accusé au criminel

Après avoir été chassé de la mairie de Sorel-Tracy, Serge Péloquin est maintenant accusé au criminel pour avoir mis sous écoute le greffier de sa ville pendant près d’un an et demi.

Le maire déchu devra répondre à des accusations d'écoute électronique et d'abus de confiance.

On lui reproche plus précisément d'avoir sciemment intercepté des communications privées à l'aide d'une caméra et d'avoir commis un abus de confiance relativement à ses fonctions de sa charge.

Ces infractions, qui auraient été commises entre novembre 2020 et avril 2022, sont passibles d'un maximum de 5 ans d'emprisonnement.

L’homme de 64 ans n’a pas été arrêté par les autorités, mais est sommé de se présenter au palais de justice de Sorel-Tracy le 28 août prochain, au terme d’une enquête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

«Pour le moment, je ne commenterai pas», a simplement écrit au Journal Serge Péloquin.

Jonathan Tremblay / JdeM

Saga

L’affaire avait éclaté au grand jour en avril 2022.

René Chevalier, qui compte plus de 20 ans d’expérience comme greffier, avait dévoilé aux élus avoir trouvé une caméra cachée sur un meuble surélevé de son bureau, à l’hôtel de ville de Sorel-Tracy.

Le maire Péloquin aurait été trahi par le signal wifi provenant de son propre bureau, avait rapporté Le Journal.

Alors que ses conseillers lui demandaient de se retirer, il avait suspendu pour une période de 30 jours René Chevalier.

« Ça, c’est la façon de faire », avait justifié le dirigeant qui a accédé la mairie de Sorel en 2013.

Inhabile

La Sûreté du Québec avait néanmoins déclenché une enquête, qui a ensuite été transférée à l’UPAC.

Parallèlement, la Commission municipale du Québec trainait le politicien en Cour supérieure.

Péloquin, qui a obtenu près de 75% des votes aux élections municipales de 2021, a alors été jugé «inhabile» à exercer ses fonctions pour une période d’un an, une décision sans précédent au Québec.

Dans un acte d’acquiescement déposé au dossier, le maire avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés et avait dit accepter les conséquences de ses gestes, qui se voulaient de «bonne foi» et «dans le seul but de protéger les intérêts de la municipalité».

Capture d'écran / Youtube de la Ville de Sorel-Tracy

Le greffier René Chevalier s'est abstenu de réagir aux nouvelles accusations. Le maire actuel de Sorel-Tracy, Patrick Péloquin, qui n'a aucun lien de parenté avec son prédécesseur, a fait de même. Il dit vouloir laisser «la justice suivre son cours».