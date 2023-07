Lotto Max: la prochaine cagnotte s’élèvera à 96 millions $

Les Québécois pourront tenter de gagner 96 millions $ au tirage de Lotto Max du mardi 25 juillet.

Le tirage offrira ainsi un gros lot de 70 millions $ et approximativement 26 Maxmillions, soit des lots de 1 million chacun.

«Si le gros lot de 70 millions de dollars est remporté au Québec ce soir, ce sera la quatrième fois qu’un tel montant est gagné chez nous en moins de trois ans et demi», a d’ailleurs souligné Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l’exploitation des loteries à Loto-Québec.

Depuis le lancement du Lotto Max, les Québécois ont gagné plus de 3397 millions $, dont 40 gros lots. Les plus gros lots jamais remportés au Québec sont au nombre de trois et se sont élevés à 70 millions $ chacun.

Les résultats du tirage seront sur le site Internet de Loto-Québec, à lotoquebec.com.