Météo au Québec: du soleil, des nuages et quelques gouttes pour mardi

La journée de mardi s’annonce variée avec des alternances de soleil et de nuages pour la majorité de la province, et quelques risques d’averses et d’orages seront à prévoir en après-midi, surtout vers le nord et l’est du Québec.

Le ciel de la Côte-Nord sera surtout constitué de nuages pour la journée, avec des risques d’orages et de précipitations à 60%, selon les prédictions d’Environnement Canada. Le mercure devrait augmenter jusqu’à 28 degrés avec l’humidité.

Les secteurs de la Gaspésie et de l’Estrie recevront du soleil en matinée, mais un ennuagement suivra en après-midi avec des averses et des risques d’orages. La température sera plus élevée pour atteindre les 34 degrés ressentis.

En ce qui concerne les régions du grand Montréal, de Québec et de la Mauricie, l’alternance de nuages et de soleil sera au menu avec des risques de précipitations de 30% et 40% respectivement. Un ciel potentiellement orageux sera anticipé pour la capitale et la Mauricie.

Les Laurentides et l’Outaouais auront un risque plus accru d’averses et d’orages avec des probabilités de 60%. L’humidité se ressentira dans l’Outaouais avec 34 degrés incluant le facteur humidex, alors que la fraîcheur attend les Laurentides avec 18°C.

L’Abitibi-Témiscamingue recevra plus de rayons de soleil grâce à un dégagement en matinée. La température s’élèvera à 27 degrés avec le facteur humidex.

Pour les habitants du Saguenay–Lac-Saint-Jean, il faudra prévoir des parapluies puisque des averses et des risques d’orages sont attendus tout au long de la journée.