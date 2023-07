Ryan Reynolds ressuscite ALF, le personnage de série télévisée des années 80

Lundi, la star de Welcome To Wrexham, 46 ans, a dévoilé sur Instagram qu'il était prêt à ressusciter l'extraterrestre qui aimait bien les félins.

« Chat alors ! Avoir notre propre chaîne @MaximumEffort signifie faire des choses amusantes comme créer du nouveau contenu ALF pour le faire revivre », s'est réjoui l'acteur. « Le marketing devrait être amusant. »

La renaissance d'ALF serait réalisée grâce à un partenariat entre Ryan Reynolds, Paul Fusco, le créateur d'ALF, et Shout! Studios. Comme l'a laissé entendre la star de Deadpool dans son message sur les médias sociaux, la reprise ne consistera pas en des épisodes complets. La chaîne Maximum Effort de l'acteur diffusera d'anciens épisodes d'ALF ainsi que des courts métrages centrés sur ALF et faisant la promotion de marques telles que Mint Mobile et Hims.

Ryan Reynolds a également déclaré à Entertainment Weekly que Maximum Effort aimait « prendre des risques » et « brouiller les pistes » entre les émissions et le marketing.

« Outre mon amour irrationnel pour ALF (pendant mon enfance), l'une des raisons pour lesquelles nous avons acquis la licence de cette série était précisément parce que Paul, Shout! Studios et nos intrépides partenaires de marques voulaient comploter avec nous pour redonner vie à ALF », a expliqué l'acteur.

La marionnette était le personnage principal de la sitcom ALF, diffusée sur NBC pendant quatre saisons, de 1986 à 1990. L'intrigue tourne autour de la famille californienne Tanner qui a recueilli l'extraterrestre après qu'il s'est écrasé dans leur garage.