Un randonneur tué par une chute de pierres en montagne

Un randonneur néerlandais a été tué par une chute de pierres lundi en fin d'après-midi dans le massif du Haut-Giffre, en Haute-Savoie (centre-est de la France), a-t-on appris mardi auprès des gendarmes et des pompiers.

La victime, âgée de 28 ans, évoluait avec sa compagne, 25 ans et de même nationalité, quand un éboulis s'est produit «en raison des fortes pluies», ont précisé les gendarmes à l'AFP.

«Cela s'est passé au Pas du Boret (passage montagnard situé à 1200 mètres d'altitude, Ndlr). Il a reçu des pierres avant de chuter lourdement et de décéder. La jeune femme, choquée, a été blessée au visage», ont ajouté les pompiers.

Lundi, pluies et averses ont touché la majeure partie du territoire français, avec des orages dans le centre en Auvergne-Rhône-Alpes, et dans l'est en Franche-Comté et en Alsace.