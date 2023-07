Un record de 115 films proposés au festival Les Percéides

Quelque 115 films d’auteur, un record, seront projetés lors de la 15e édition du Festival international de cinéma et d’art Les Percéides, à Percé, en Gaspésie.

Lors de l’événement, qui se tiendra du 15 au 20 août, les cinéphiles pourront découvrir des films provenant de 25 pays et c’est le comédien, réalisateur et scénariste Luc Picard qui est président d’honneur et président du jury de cette édition anniversaire. Il proposera aussi une leçon de cinéma en mer.

Quelque 90 courts-métrages ainsi qu’une vingtaine de longs métrages figurent au menu. Parmi les documentaires, fictions, films d’animation et le cinéma expérimental, plusieurs œuvres seront proposées en première canadienne, nord-américaine et même mondiale, a-t-on indiqué mardi en dévoilant la programmation.

C’est le drame québécois Richelieu, de Pier-Philippe Chevigny, qui sera présenté en ouverture.

Plusieurs autres longs métrages québécois pourront aussi être visionnés, dont Bungalow de Lawrence Côté-Collins, Confessions et L’Audition de Luc Picard, Les amours imaginaires de Xavier Dolan, Les chambres rouges de Pascal Plante, Respire d’Onur Karaman et Une femme respectable de Bernard Émond.