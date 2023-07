Une quinzaine de personnes risquent de se retrouver à la rue

Guy Carrière demeure depuis plus d'un an dans une chambre d’une auberge à Mont-Joli. Mais dans quelques semaines à peine, il sera expulsé, lui et la quinzaine d'autres chambreurs.

«J’ai des problèmes cardiaques, ça fait que j'ai le coeur qui a reviré de bord. Je me retrouve SDF, cardiaque, à la rue ! », a déploré M. Carrière.

C'est parce que le bâtiment où il demeure, qui était autrefois un presbytère, ne respecte pas les normes incendies. Le propriétaire a déjà reçu deux avis de non-conformité et souhaiterait possiblement changer la vocation de son bâtiment.

«En matière d'incendie, on ne peut pas prendre de risque, a dit le maire de Mont-Joli, Martin Soucy. On a vu ce qui s'est passé, à Montréal, avec la location à court terme [...]. En matière des normes de construction également, on ne peut pas prendre de risque pour les gens.»

Les résidents affirment avoir reçu, le 15 juillet, un avis leur demandant de quitter les lieux en moins de 30 jours, le 10 août prochain.

«C'est la panique, a indiqué un autre résident évincé, René Huard. On est angoissés, on ne sait pas où on va aller. Je n’ai pas besoin de ça dans ma vie.»

La plupart des résidents vivent en situation de pauvreté. Plusieurs craignent qu'ils se retrouvent à la rue, la région étant affligée par une crise du logement sans précédent.

«Ça me coûte 400$ par mois pour demeurer ici. J'en reçois 800$. Il me reste peut-être 100$ par semaine pour faire l'épicerie. Je ne trouverai jamais une chambre à ce prix-là», a mentionné Guy Carrière.

«Il y a certains services, a rappelé un intervenant au comité logement Bas-Saint-Laurent. Thomas Savy. Les OMH ont aussi de l'hébergement temporaire lorsque ces hébergements-là ne sont pas complets. On sait qu'on est dans une crise de logement, donc ça arrive que toutes les chambres ou tous les appartements soient pleins.»

Les chambreurs comptent toutefois se battre au Tribunal administratif du logement. Pour sa part, le propriétaire n'a pas répondu aux demandes d'entrevues.