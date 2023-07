5 moments marquants de la vie de Sinéad O’Connor

Le décès de la chanteuse irlandaise Sinéad O’Connor a créé une onde de choc dans le milieu culturel.

Elle n’a jamais mâché ses mots et a toujours été très honnête sur ses prises de position, notamment envers la religion et la santé mentale.

Voici donc un retour sur les cinq moments les plus marquantes de Sinéad O’Connor.

Passage à SNL en 1992

En octobre 1992, Sinéad O’Connor était l’invitée musicale de l’émission Satrurday Night Live aux États-Unis. Pendant une version a capella de la chanson «War» de Bob Marley, elle a déchiré une photo du pape Jean-Paul II. Elle souhaitait dénoncer les abus d’enfants par l’Église catholique.

En 2002, dans une entrevue, Sinéad O’Connor a affirmé qu’elle ne changerait rien à sa performance, malgré les milliers d’appels reçus par NBC et les plaintes concernant sa prestation.

Lettre à Miley Cyrus

AFP

En 2013, Sinéad O’Connor écrit une lettre ouverte à Miley Cyrus sur son site web après que la chanteuse ait affirmé que le vidéo de son succès «Wrecking Ball» est inspiré de «Nothing Compares 2 U».

Sinéad O’Connor la prévient concernant son image «sexuellement explicite» et la met en garde contre le traitement des femmes dans l’industrie de la musique.

Elle exhorte Miley Cyrus à ne pas se laisser influencer par les patrons de l’industrie. La lettre obtient une réponse mitigée dans l’espace public et les deux chanteuses sont en froid pendant un bon moment.

Commentaires sur les musulmans

WENN.com

Après sa conversion à l'islam en octobre 2018, Sinéad O'Connor a qualifié de «dégoûtants» ceux qui n'étaient pas musulmans et a critiqué des théologiens chrétiens et juifs sur Twitter. Elle a écrit : «Ce que je vais dire est quelque chose de tellement raciste que je n'aurais jamais pensé que mon âme puisse un jour le ressentir. Mais vraiment, je ne veux plus jamais passer du temps avec des Blancs (si c'est ainsi qu'on appelle les non-musulmans). Pas un seul instant, pour quelque raison que ce soit. Ils sont dégoûtants.»

Plus tard, O'Connor a déclaré que ses remarques avaient été faites dans le but de forcer Twitter à fermer son compte. En septembre 2019, elle s'est excusée pour ces remarques, déclarant : «Elles n'étaient pas vraies à l'époque et elles ne le sont plus aujourd'hui. J'ai été déclenchée à la suite de l'islamophobie déversée sur moi. Je m'excuse pour le mal causé. C'était l'un des nombreux tweets fous que Dieu sait.»

Changements de noms

Danny Clifford/Hottwire.net/WENN

Même si elle est majoritairement connue comme Sinéad O’Connor, la chanteuse irlandaise a changé de nom à deux reprises au cours de sa vie.

La première fois, en 2017, elle a légalement changé son nom à Magda Davitt, déclarant qu’elle souhaite être «libérée des noms d’esclaves patriarcaux.»

La deuxième fois, c’est lors de sa conversion à l’islam en 2018. À ce moment, elle adopte le prénom Shuhada, avant de changer son nom de famille en 2019 à Sadaqat.

Suicide de son fils

WENN

Après avoir été disparu pendant deux jours, le corps de son fils Shane, âgé de 17 ans, a été retrouvé mort par les autorités irlandaises en janvier 2022.

Avant son décès, il était sous surveillance en centre hospitalier, car il avait des idées suicidaires.

Une semaine plus tard, la chanteuse avait été hospitalisée, avec son accord après une série de tweets dans lesquels elle mentionnait aussi avoir des idées suicidaires.