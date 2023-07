Attention parents: les noyades sont silencieuses et rapides, prouve une jeune mère sur TikTok

Les noyades sont silencieuses et peuvent survenir en une fraction de seconde, a martelé une jeune mère qui a voulu sensibiliser les autres parents sur les réseaux sociaux après que son bébé soit tombé à l’eau sans faire un seul son.

C’est dans une vidéo publiée sur TikTok et rapportée par The Mirror dimanche que l’on peut voir l’enfant captivée jouer dans l’eau. Mais dans le clip de sept secondes, on l’aperçoit alors perdre l’équilibre et tomber silencieusement.

Heureusement, sa mère Sierra Winter, qui se trouvait à côté, a rapidement saisi la fillette pour la sortir de la piscine avant même que sa tête ne touche à l’eau, mais elle souhaite tout de même sensibiliser les parents à cette réalité qui est inquiétante.

«Elle n’a même pas fait un bruit», peut-on lire dans la vidéo publiée la semaine dernière, juste après le sauvetage in-extremis du jeune bébé, même si la petite aurait été entraînée pour la piscine depuis sa naissance, précise la maman dans la vidéo.

Elle tient néanmoins à rappeler aux parents que, même si vous êtes en vacances ou que vous passez une journée à la piscine, surveiller ses enfants en tout temps est crucial puisqu’une noyade peut survenir à tout moment et très rapidement.