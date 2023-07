Brûlé sur 62% de son corps après avoir utilisé un accélérant pour le feu

Brûlé sur 62% de son corps après avoir utilisé un accélérant pour son foyer, un Gatinois a été hospitalisé durant deux mois et demi en janvier 2020.

Plus de deux ans après sa mésaventure, Patrick Molla est revenu à l’unité des grands brûlés du CHUM pour raconter l’enfer qu’il a vécu.

En entrevue avec notre journaliste, le père de famille explique que l’accident «s’est fait très rapidement».

«J’ai utilisé un activant pour allumer mon feu dans mon foyer, comme je fais depuis 30 ans. Malheureusement, quand j’ai mis l’activant dessus, le gallon a explosé. J’ai pris en feu comme une torche humaine [...] On ne sent pas rien, mais on sait qu’on va mourir», raconte-t-il.



TVA NOUVELLES

TVA NOUVELLES

TVA NOUVELLES

TVA NOUVELLES











Les enfants de l’homme de 51 ans ont échappé de près aux flammes qui se sont propagées partout dans la pièce.

«Si je n’avais pas chicané mes deux petits jeunes [pour] qui aillent se coucher [...] les deux auraient brûlé avec moi, parce que quand ça explose, ça explose, le feu se propageait dans le salon», s’est-il remémoré.

Des images de son hospitalisation obtenues par TVA Nouvelles témoignent de la gravité de son état de santé dans les semaines qui ont suivi le terrible accident.

M. Molla se souvient du moment où il s’est réveillé après deux mois de coma artificiel.

«Je me rends compte assez rapidement que je suis paralysé. Je ne peux pu parler. Je suis branché de partout, je respire avec une machine.»

*Visionnez l’intégralité du témoignage de Patrick Molla avec Harold Gagné dans la vidéo ci-dessous*

Malgré son excellente forme physique, les semaines suivant son hospitalisation n’ont pas été de tout repos.

Ses ennuis de santé se sont multipliés et il a frôlé la mort à quelques reprises.

«Caillots de sang, embolie pulmonaire, affaissement des poumons, crise cardiaque, les reins arrêtent de fonctionner», soulève celui qui a subi une vingtaine d’opérations depuis les événements.

«Il y en a presque 1000 qu’on envoie à la clinique externe. La plupart des gens, on les traite à l’extérieur du CHUM, par les gens du CHUM, mais par contre ils ne sont pas hospitalisés», souligne le Dr Ali Izadpanah, chef du département de chirurgie à l’unité des grands brûlés du CHUM.

TVA NOUVELLES

Ce dernier ajoute que cinq à huit personnes perdent la vie chaque année au Québec en raison de graves brûlures thermiques.

Utilisation risquée

Le résident de l’Outaouais utilisait des accélérants depuis 30 ans, malgré des recommandations à ne pas le faire.

Ce genre d’accident peut arriver à toutes personnes qui manipulent ces articles de foyer.

Le chef de l’unité des grands brûlés du CHUM explique en quelques mots les étapes à suivre en cas d’incendie de foyer.

«S’éloigner de la source de l’incendie si on peut. Après ça, rapidement, essayer d’étouffer les flammes, que ce soit avec des vêtements ou des couvertures», précise Mathieu L’Heureux.

*Voyez le reportage d'Harold Gagné dans la vidéo ci-haut*