Changement de garde au ministère de l’Agriculture: le milieu agricole québécois sous le choc

Le changement de garde à la tête du ministère de l’Agriculture fédéral crée une véritable onde de choc dans le milieu agricole québécois.

Le passage de Marie-Claude Bibeau à la tête du ministère du Revenu a surpris tout le monde, y compris le président de l’Union des producteurs agricoles, Martin Caron.

«C’est une surprise totale, a fait savoir le président de l’UPA. J’ai eu plein de textos et de courriels de gens qui n’en reviennent pas. Je pense qu’il y a une onde de choc présentement au Québec suite à la décision du premier ministre.»

Martin Caron n’a que de bons mots pour la première femme au pays à avoir occupé le poste de ministre de l’Agriculture.

«Mme Bibeau était très disponible, elle avait beaucoup d’empathie et elle était proche des producteurs et productrices agricoles, a-t-il souligné. Elle a ouvert la porte aux jeunes de la relève et aux femmes en agriculture, elle a mis des assises fortes pour le développement de l’agriculture.»

TVA NOUVELLES

Le président de l’UPA se console avec la nomination de Lawrence MacAulay pour lui succéder, lui qui a déjà été ministre de l’Agriculture dans le passé.

«Ça nous sécurise de savoir que la personne qui entre en poste est au courant de la façon que ça fonctionne, parce qu’on a beaucoup d’enjeux présentement en agriculture, on pense à l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et les changements climatiques», a dit M. Caron.