Chute Montmorency: la nouvelle passerelle engloutie lors des fortes pluies

Annoncée initialement pour 2021, mais toujours attendue depuis, la passerelle semi-submersible de la chute Montmorency a coulé ses premiers tests, étant littéralement submergée puis poussée au fond de la rivière lors des fortes pluies des 10 et 11 juillet derniers.

• À lire aussi: La passerelle de la chute Montmorency se fait toujours attendre

• À lire aussi: [VIDÉO, PHOTOS] Voici le futur parc de la Chute-Montmorency

La passerelle unique, projet phare du parcours Expérience chute, avait été annoncée en grande pompe par la Sépaq.

Présentée avec un budget de départ de 15 M$ qui a doublé à 30 M$, l’inauguration de l’infrastructure a déjà été reportée à maintes reprises. La Sépaq précise maintenant qu’elle ne sera pas accessible au public avant 2024.

C’est que les 10 et 11 juillet derniers, lors d’un épisode de fortes pluies, la phase de test de l’utilisation de la plateforme semi-submersible ne s’est pas passée comme prévu.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUÉBEC

Alors que les deux sections de la plateforme, pesant au total 300 tonnes, étaient amarrées des deux côtés de la rivière, l’important débit soudain de la rivière Montmorency «a généré des vagues qui ont rempli chaque section de la passerelle, qui est un peu comme une coque de bateau» explique la direction des communications de la Sépaq.

Au fond de la rivière

C’est à ce moment que l’eau a fait couler les deux sections de la passerelle, qui traverse normalement la rivière au pied de la chute.

Capture d'écran, vidéo promo Sépaq

«Le poids de l’eau a alourdi les sections, ce qui les a entraînées vers le fond de la rivière», précise Simon Boivin, porte-parole de l’organisme gouvernemental.

À la suite du coup d’eau, des pompes ont permis de vider les deux parties de plateformes. D’après les premières évaluations préliminaires, les violentes secousses n’auraient pas endommagé les structures, brisant seulement un câble de support et un muret de béton.

«Une inspection minutieuse sera faite lorsqu’elles seront déposées sur les voies de halage», souligne M. Boivin, précisant que l’opération pourra être faite lorsque le niveau de la rivière sera suffisamment remonté.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUÉBEC

«La passerelle a été conçue pour supporter ce genre de situation et pouvoir être ramenée à la surface. [...] Les ajustements qui seront apportés devraient permettre de mener de nouveaux tests d’installation plus tard dans l’été», ajoute la Sépaq.

Les doigts croisés pour 2024

L’organisme assure que l’incident des 10 et 11 juillet n’occasionnera pas de retard supplémentaire ni d’ajouts de dépenses importantes. La direction «souhaite» rendre l’ouvrage accessible au public «dès l’été prochain».

C’est donc dire que l’inauguration de la passerelle viendra au mieux trois ans plus tard que prévu. Le projet avait été dévoilé par Le Journal en janvier 2018, et la Sépaq, lors de l’annonce officielle trois mois plus tard, prévoyait livrer le projet à l’été 2021.

Prévu en deux phases, Expérience chute devait coûter 15 M$ pour la passerelle semi-submersible et 33 M$ pour les autres bonifications et mises à niveau sur le site, pour une enveloppe totale de 48 M$. Les coûts liés à la passerelle ont toutefois explosé, passant à 30 M$.

La Sépaq assurait l’an dernier que le budget total serait respecté, indiquant avoir choisi de sabrer d’autres éléments du projet, notamment dans la réfection du Manoir Montmorency.

Avec la collaboration de TVA Nouvelles