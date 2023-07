Dialogue vendue au géant ontarien Sun Life

La firme de télémédecine Dialogue passera aux mains du géant ontarien de l’assurance Sun Life, mais son siège social restera à Montréal, a assuré l’entreprise par communiqué mercredi matin. La transaction est estimée à 365 millions de dollars.

«Ce fut un honneur de faire partie de l’histoire de Dialogue depuis qu’elle a été conçue en tant que première entreprise de notre créateur d’entreprise risquée, Diagram», s’est félicité Paul Desmarais III, PDG de Sagard et président sortant de Dialogue dans un communiqué.

Dans le cadre de cette transaction, les actionnaires de Dialogue auront une contrepartie de 5,15$ par action.

« Nous pensons que l'accord signale qu'il y a une forte valeur dans les fondamentaux du secteur, mais montre néanmoins à quel point il est difficile d’opérer dans la santé en tant qu'entreprise relativement petite », ont souligné des analystes de Desjardins après l'annonce.

En avril 2022, Le Journal rapportait que la firme Dialogue, détenue en partie par Sun Life (23%), White Star Capital (13%) et le clan Desmarais (Diagram, moins de 10%), discutait avec Québec pour plus de privé en santé.

Deux ans plus tôt, Le Journal avait relevé que Dialogue sollicitait des contrats publics alors qu’elle avait à l’époque des actionnaires importants enregistrés dans des paradis fiscaux (Guernesey et Luxembourg).

Fonds publics

Ces dernières années, Dialogue, qui a déjà eu comme lobbyiste Alexandra Dionne Charest, la fille de l’ex-premier ministre du Québec, Jean Charest, a obtenu diverses aides d'Investissement Québec (IQ) et du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE).

En 2018, un prêt de 2 millions $ lui a été octroyé (Créativité Québec). L'an dernier, elle a reçu une subvention d'innovation de 800 000$ et une autre de soutien à la commercialisation et à l’exportation de 243 000 $, pour un total d'un peu plus d'un million $.

Écoutez la chronique économique avec Francis Gosselin via QUB radio :

Mercredi, la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui détenait 14,6 millions $ d'actions de Dialogue au 31 décembre dernier, a dit vouloir prendre le temps d’étudier les détails de la transaction.

« Nous avons pris connaissance de l’offre de la Sun Life, qui propose le maintien des emplois et du siège social au Québec. Nous allons l’examiner en vue de l’assemblée actionnariale», a indiqué au Journal sa porte-parole Kate Monfette.

Des craintes de l’IRIS

D’après l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), l’argent des Québécois ne devrait pas servir à financer des firmes de soins virtuels comme Dialogue au détriment du système public, qui en arrache.

«On risque de se retrouver avec un système inéquitable où les gens qui en ont le plus besoin auront de la difficulté à avoir un service», avait dénoncé en entrevue au Journal sa chercheuse Anne Plourde, autrice d’une étude sur le sujet en début d’année.

Ni Dialogue, ni Sagard n’ont répondu à nos demandes d’entrevue mercredi.

-Avec la collaboration de Sylvain Larocque et Martin Jolicoeur