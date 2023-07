Doja Cat perd plus de 180 000 abonnés Instagram après des propos contre ses fans

Doja Cat a perdu plus de 180.000 abonnés Instagram après avoir visé ses fans sur les réseaux sociaux.

La chanteuse de «Woman» a également supprimé son compte Threads après avoir critiqué ses fans dans une série de messages. Cette semaine, la chanteuse de «Say So», connue pour son franc-parler sur les réseaux sociaux, s'en est prise à ses fans en ligne. Elle a adressé l'essentiel de ses critiques à ceux qui avaient créé des comptes qui lui étaient dédiés et qui se faisaient appeler «kittenz», un surnom qu'elle avait donné à ses fans dans le passé.

À la suite des remarques surprenantes de la star de 27 ans, elle a perdu plus de 180 000 abonnés sur Instagram au cours des dernières semaines, a rapporté Hype Auditor. Dans l'un des messages maintenant supprimés que la musicienne avait partagé sur Twitter, on peut lire: «Mes fans ne peuvent pas se donner de surnoms. Si vous vous appelez un "kitten" ou un pu*ain de "kittenz", vous devez arrêter d'être sur votre téléphone, trouver un travail et aider vos parents à la maison.»

Avant de supprimer ses publications, elle avait qualifié une utilisatrice de Twitter d'«effrayante» pour avoir utilisé son vrai nom, Amala Dlamini, comme nom d'utilisatrice. Plusieurs comptes de fans ont maintenant été désactivés, apparemment en raison des commentaires de la chanteuse.

Doja Cat se prépare à partir en tournée aux États-Unis. Son premier concert aura lieu au Chase Center de San Francisco, le 31 octobre.