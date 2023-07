La chanteuse Sinéad O’Connor, décédée à l’âge de 56 ans, a été au cœur de nombreuses controverses lors de sa carrière.

• À lire aussi: La vie tourmentée de Sinéad O'Connor

• À lire aussi: 5 moments marquants de la vie de Sinéad O’Connor

• À lire aussi: La chanteuse Sinéad O’Connor est décédée à l'âge de 56 ans

En entrevue sur les ondes de LCN, Mike Gauthier a rappelé les frasques de l’Irlandaise sur la scène publique, notamment lors du tournage d’une émission de Saturday Night Live.

«Elle a déchiré la photo du pape en direct à la télévision. Je me rappelle de l’onde de choc. Je crois que ça a été aussi grand que quand John Lennon dans les années 60 avait dit: "Je pense que les Beatles sont plus populaires que Jésus Christ". On a touché à la religion encore une fois», explique le chroniqueur musical.

Même aux États-Unis, l’artiste se désolait que l’hymne national américain joue avant ses performances.

«Elle menaçait même de ne pas monter sur scène si on faisait jouer l’hymne national américain.»

TVA Nouvelles

Rappelons que O’Connor avait fait parler d’elle après avoir annoncé sa conversion à la religion musulmane.

«Elle n’a jamais eu peur de ses déclarations cependant. Elle était anticonformiste, elle prêchait pour sa paroisse. Elle disait tout haut ce que bien des gens pensaient. Je pense que ça n’a pas aidé à la longue, parce qu’aujourd’hui, on parle plus de ses frasques que de la merveilleuse voix qu’avait Sinéad», ajoute M. Gauthier.

Écoutez le segment culturel d’Anaïs Guertin-Lacroix diffusé chaque jour en direct 15h30 à l’émission de Jean-François Baril via QUB radio :

Outre ces coups d’éclat, la chanteuse a eu des périodes plus difficiles dans la dernière décennie.

Le décès de son fils l’avait profondément bouleversé en 2022, alors qu’elle avait été hospitalisée d’urgence.

«C’est quelqu’un qui se retirait souvent [...] il y a eu un certain retour qui s’est fait. Je pense que son plus récent album date de 2014, mais après ça, on l’a pratiquement pas vu», nuance Mike Gauthier.

*Voyez l’intégralité de l’entrevue dans la vidéo ci-dessus*