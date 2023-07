Guérie du cancer, elle peut enfin voyager avec sa famille

Une adolescente de Montréal célèbre présentement sa victoire contre le cancer avec un séjour à Québec.

Profiter de vacances à Québec pour une toute première fois avec ses parents et ses six frères et sœurs, c'est le rêve que réalise présentement Naika, 13 ans.

Un rêve qui comprend entre autres une visite à l'Aquarium du Québec, qui signifie sa rémission du cancer du rein, la tumeur de Wilms, pour laquelle elle a souffert dès l'âge de 6 ans.

«Je me sens heureuse parce qu'on est dans un endroit formidable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas voyagé, moi et ma famille, et j'ai juste pris l'occasion», mentionne Naika Augusta-Hector, guérie d’un cancer du rein.

Un souhait exaucé grâce à la Fondation Make-A-Wish--Rêves d'enfants Canada, qui réjouit toute la famille.

Depuis les débuts de la fondation, en 1983, un total de 37 000 rêves ont été réalisés, dont 9000 au Québec.

