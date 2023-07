Le ministre François-Philippe Champagne conserve son titre

Une vingtaine de ministres changent de mandat, après le remaniement ministériel de Justin Trudeau, mais chez nous, François-Philippe Champagne fait partie des exceptions. Il garde son ministère.

Les citoyens comme les acteurs de l’industrie, tous s’entendent pour dire qu’ils sont heureux que le député de Saint-Maurice Champlain conserve son ministère.

«On s'en va en zone d'innovation, vers l’innovation et il est ministre de l'innovation. Il va être d'un apport extrêmement important», a dit le maire de Shawinigan Michel Angers.

Le ministre Champagne a fait parler de lui dernièrement pour sa participation dans le projet de la filière batterie.

Écoutez les derniers développements avec le journaliste Raphael Pirro qui est sur place à Ottawa, via QUB radio:

«Bonne nouvelle pour notre région. Surtout quand on parle de développement économique c'est très actuel au niveau de notre région avec la zone d'innovation dévoilée il y a quelques semaines, avec la filière batterie. Il a été un acteur important dans les dernières années pour ce mandat», a indiqué le président de la Chambre de Commerce et d’Industries de Trois-Rivières, Patrick Massicotte.

«Il y a des joueurs internationaux qui sont venus s'implanter dans notre région et je crois que monsieur Champagne est pour quelque chose», a-t-il ajouté.

Le maire de Saint-Narcisse et préfet de la MRC des Chenaux, Guy Veillette, est du même avis.

«Il a développé un beau créneau, a-t-il rappelé. C'est la preuve qu’il a travaillé fort pour rattacher l’ensemble de ces partenariats et ces investissements.»

«Malgré un horaire chargé et de multiples engagements internationaux, on peut toujours lui parler de projets. On apprécie ses passages dans la région. Il vient régulièrement nous voir», a ajouté M. Veillette.