Le Mont-Édouard sur une pente glissante

La station du Mont-Édouard traverse une période de turbulences. En plus de devoir trouver un nouveau directeur général, elle est aux prises avec des difficultés financières persistantes.

La station de ski se place à l'abri de ses créanciers pour éviter la faillite.

Son bilan financier dans le rouge oblige une importante restructuration.

«C’est pour négocier une entente pour assainir le bilan de la station de ski. Le but c'est de poursuivre, on va poursuivre il va y avoir une saison 2023-2024 », a dit le maire de L’Anse-Saint-Jean, Richard Perron.

La municipalité de l'Anse-St-Jean ne parvient plus à éponger les dettes de la station de ski qui s'élèvent à près de deux millions de dollars. De ce montant, l'Agence du revenu du Canada réclame 450 000$ pour les versements d'une subvention salariale d'urgence lors de la pandémie.

«Présentement, on est en opposition au niveau de l'Agence du revenu du Canada et le fait d'aller en proposition au créancier nous permet de nous mettre à l'abri . La station a plus de 30 ans et à un moment donné, il va falloir investir », a indiqué le maire.

«Après l’analyse de tout ça et avec l'ajout de la subvention salariale qui nous est réclamée par l'ARC, on en est venu à la conclusion qu'il fallait faire quelque chose et prendre nos responsabilités», a-t-il ajouté.

Pour une pérennité

Une fois libérée de ses dettes, la station du Mont-Édouard pourra mettre en place son nouveau plan d'affaires.

«On ne veut pas juste dépendre de la municipalité qui a des limites», a souligné l’administrateur de la société de développement de L’Anse-Saint-Jean, Guy Bélanger.

«La première étape, c'est de restructurer notre bilan. On a fait des simulations et ça donnerait un bilan qui donne beaucoup plus confiance. La deuxième étape, c'est de s'assurer qu'on a des fonds nécessaires pour être capables d'assurer nos prochaines saisons. La troisième étape, c'est de regarder pour une pérennité à long terme, a-t-il précisé.

La société de développement de L’Anse-Saint-Jean songe à un nouveau modèle d’affaires qui pourrait inclure un organisme à but non lucratif, afin de supporter financièrement la station.

Un nouveau partenariat, possiblement avec une fondation, pourrait aussi voir le jour à plus long terme. Le plan de restructuration sera dévoilé au début du mois d'août, lors d'une assemblée générale qui sera convoquée par la municipalité.