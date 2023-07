Le personnel de l'urgence n'en peut plus

La situation dans nos urgences est toujours préoccupante. On le sait, en période estivale, la pression est toujours plus importante sur les professionnels en soins, mais le personnel de l'urgence de la Pommeraie de Cowansville n'en peut tout simplement plus, si bien que la Fédération des infirmières du Québec (FIQ) Estrie interpelle le PDG du CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

La situation à l'urgence de la Pommeraie de Cowansville préoccupe les infirmières. «Il y a des gens qui sont allés aider là et qui ne veulent plus y aller parce qu’ils disent que la situation est effrayante», a lancé la présidente par intérim de la FIQ Estrie, Stéphanie Goulet.

Dans un courriel envoyé par la FIQ Estrie au PDG du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, on peut lire que la situation est particulièrement critique sur les quarts de nuits la fin de semaine. Aussi, le taux d'occupation dépasse les 120 et 130% chaque semaine depuis plus d'un an.

La FIQ averti le CIUSSS qu'elle interpellera le ministre de la Santé Christian Dubé pour la mise en place d'une cellule de crise cette semaine si le PDG du CIUSSS ne propose pas de solutions concrète à mettre en place rapidement pour protéger la population et ses membres.

«Au cours des dernières fins de semaines, on avait deux ou trois infirmières au lieu des sept ou huit nécessaires. Ça devient dangereux pour la qualité et la sécurité des soins donnés aux patients», a ajouté Stéphanie Goulet.

Pas plus rose ailleurs

La situation est aussi préoccupante ailleurs en Estrie. En juin dernier, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS annonçait que la période estivale serait marquée de fermetures de lits et de modulations des activités cliniques afin que la situation ne se détériore pas. Toutefois, la situation sur le terrain est toute autre selon la FIQ Estrie.

Plusieurs lits qui avaient été fermés auraient été rouverts en lits de débordements pour diminuer le nombre de civières occupés dans les urgences. Toutefois, ces lits se retrouvent dans les corridors, autour des postes des infirmières et parfois même dans des chapelles.

La FIQ dénonce aussi les déplacements forcés des professionnels en soin. À titre d'exemple, une infirmière qui travaille depuis plusieurs années en soins palliatifs peut se voir forcer de travailler en post-opération ou en chirurgie sans orientation.

Des problèmes distincts

De son côté, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) Estrie soutient que les problèmes ne sont pas les mêmes dans les différents départements. Alors que certains se font refuser leurs congés, d’autres sont moins impactés.

Le syndicat demande au CIUSSS d'être écouté. «La première chose qu’on prime, c’est vraiment de consulter les équipes sur le terrain. Le réseau de la santé a premièrement besoin qu’on investisse massivement dans les humains qui prennent soin des humains», a souligné le représentant régional de l’APTS Estrie, Danny Roulx.

Contacté par TVA Nouvelles le CIUSSS de l’Estrie-CHUS a répondu par courriel : «Nous sommes bien au fait de la situation difficile vécue dans nos installations actuellement et plus particulièrement à l’urgence de Cowansville. Plusieurs pistes de solutions ont été identifiées et celles-ci seront proposées à nos équipes et à nos partenaires au cours des prochaines heures. Par respect pour nos équipes, nous n’accorderons pas d’entrevue sur le sujet avant d’avoir échangé avec eux sur ces pistes de solution ».