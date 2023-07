Depuis plusieurs mois, les demandes d'aide alimentaire explosent. De plus en plus de gens ont recours aux organismes pour réussir à se nourrir.

Le comptoir Drummond, à Drummondville, est occupé cet été.

«Habituellement, l'été c'est plus calme pour nous. Cette année, c'est tout le contraire. On vient en aide à 80 ménages au quotidien, ça n'arrête pas», a dit la coordonnatrice aux communications, Rachelle Grégoire.

Le bilan de l'organisme est sombre. Pour l'année 2022-2023, ce sont 661 ménages qui ont été desservis. Il s'agit d'une augmentation de 7% par rapport à l'an passé. Les demandes augmentent et le visage des demandeurs aussi.

«On voit de tout. Maintenant ce sont des jeunes, des personnes âgées, des familles monoparentales et des nouveaux arrivants [...]. Ce sont des gens qui viennent de tous les milieux», a souligné Mme Grégoire.

Malgré la hausse des demandes, l'organisme drummondvillois peut compter sur le travail acharné de ses employés et ses bénévoles. Marie-France Moffatt est bénévole depuis deux mois.

«J'adore ça, de voir que les gens apprécient notre aide, ça nous fait tout chaud au cœur», a mentionné Mme Moffatt.

De son côté, Bruno Tourigny s'occupe des réfrigérateurs depuis deux ans. Même s'il se qualifie de passionné, il remarque que les choses ont beaucoup changé en peu de temps.

«Avant, on avait beaucoup de demandes, mais elles étaient petites. Maintenant, ce sont de grosses demandes, alors on doit vraiment les remplir plus qu'à l'habitude », a-t-il indiqué.

Le comptoir alimentaire de Drummond espère que les choses s'amélioreront pour que tous puissent se débarrasser de l'insécurité financière et alimentaire.