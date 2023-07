Les policiers actifs au lac-Kénogami

Avec les vacances de la construction, les plans d'eau sont bien convoités pour les amateurs de bateau. Les patrouilleurs nautiques du Service de police de Saguenay (SPS) étaient présents sur le lac-Kénogami pour effectuer de la prévention mercredi.

Ils ont abordé les plaisanciers pour s’assurer que tout était conforme.

Lorsque vous êtes sur une embarcation quelles sont les bonnes pratiques à adopter lorsque vous partez en expédition nautique?

«S’il annonce un orage, c’est important de prévoir et de revenir avant. Il faut avoir le vêtement de flottaison individuel pour le nombre de personnes sur le bateau, il faut s’assurer d’avoir les cartes d’embarcations, en plus de bien connaitre son véhicule et d’avoir le matériel requis»,a dit la porte-parole du SPS, Tania Lapointe.

Lors de leur patrouille, les policiers enclenchent leurs gyrophares et ils vont demander aux plaisanciers d’arrêter leur moteur. C’est par la suite qu’ils vont poser différentes questions.

Les bons comportements sont aussi importants dans une embarcation nautique. Les policiers promettent d'être encore présents sur les cours d'eau au cours des prochaines semaines.