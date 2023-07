Négligence parentale criminelle: une fillette affamée saute du deuxième étage

Des parents de la Virginie-Occidentale aux États-Unis se sont fait passer les menottes pour négligence au début du mois de juillet après que leur fillette de 8 ans affamée ait sauté de sa fenêtre pour aller quémander de la nourriture après trois jours sans repas.

«La petite fille est entrée par la porte du magasin et s'est approchée de nous. Et a dit: “J'ai faim. Ma mère et mon père ne veulent plus de moi. Avez-vous quelque chose que je peux manger?» a relaté Kelly Hutchinson, une employée de la chaîne de magasins américains Family Dollar, au New York Post lundi.

capture d'écran | CNN

C’est au début du mois de juillet que la fillette de 8 ans se serait présentée nu-pieds à la porte du magasin, après avoir sauté de la fenêtre de sa chambre au deuxième étage d’un bloc à Arnoldsburg, en Virginie-Occidentale, pour tenter de se trouver à manger.

Selon le média américain, la fillette n’était pas parvenue à se mettre quoi que ce soit sous la dent après que son frère lui ait donné un sandwich, trois jours plus tôt.

Pourtant, la maison regorgeait de nourriture dans le frigo, le congélateur ainsi que dans les armoires, selon ce qu’ont pu observer les enquêteurs lors d’une perquisition au domicile.

Selon les dires de la fillette, ses parents la punissaient régulièrement en l’enfermant dans sa chambre pour une période allant jusqu’à une semaine, sans nourriture.

Les parents de la fillette - capture d'écran | CNN

Les parents de la petite, Ryan Keith Hardman et Ellio M. Hardman, tous deux âgés de 33 ans, ont quant à eux été arrêtés et accusés de négligence. De la drogue aurait également été retrouvée dans le domicile.

Les quatre enfants de la maisonnée ont été pris en charge par les services de protection à l’enfance.