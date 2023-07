Noyade au Brésil: deux frères sans vie retrouvés serrés l’un contre l’autre au fond de l’eau

Deux frères de 11 et 15 ans ont été retrouvés sans vie, serrés l’un contre l’autre au fin fond de l’océan, après avoir été entraînés par le courant lors d’une journée à la plage en famille au Brésil la semaine dernière.

Les corps de Gabriel et Gustavo Bernardo Leal, âgés respectivement de 11 et 15 ans, se tenaient fermement «l’un et l’autre en désespoir» au moment où ils auraient été retrouvés à six mètres sous l’eau, quelques heures après leur noyade la semaine dernière, a relaté le porte-parole des pompiers, le colonel Clemens, selon The Mirror mercredi.

Le 17 juillet, les deux garçons profitaient d’une journée à la plage de Peroba au Brésil avec leur père et leur cousin de 16 ans lorsque les trois garçons auraient été pris dans de forts courants, a rapporté le média britannique.

C’est alors que le père des deux plus jeunes se serait précipité pour leur porter assistance, manquant lui-même de laisser sa vie dans le processus. Il ne serait parvenu qu’à remonter son neveu à la surface en l’aidant à s’accrocher à une roche.

Les deux plus jeunes auraient quant à eux été pris dans une «sorte de tourbillon», avant que leur père ne perde leur trace définitivement, aurait relaté la tante des garçons, Thiene Ten, selon The Mirror.

Ce n’est qu’au bout de plusieurs heures de recherches qu’ils auraient été localisés dans la tragique position au fond de l’eau.

«C’est une pratique commune lors d’une noyade. Dans des situations comme celle-ci, c’est vraiment difficile de rester calme», a ajouté le colonel.