«On voyait les flammes»: le ministre Drainville et sa conjointe évacués en raison des feux de forêt en Italie

D’importants feux de forêt assiègent plusieurs pays de la Méditerranée, dont l’Italie où séjourne le ministre Bernard Drainville avec sa conjointe.

Le ministre de l'Éducation, maintenant en sécurité à Pise, a d’ailleurs accordé une entrevue à TVA Nouvelles.

M. Drainville dit ne pas s’être inquiété de la situation au départ lorsqu'il se trouvait à Palerme «parce que les feux de forêt étaient dans l’est de l’île, mais à un moment donné, ça s’est développé [...] On a fait les valises en vitesse».

«À partir de dimanche, on a commencé à voir les hélicoptères, les Canadairs se promener autour de nous et assez rapidement, la ville de Palerme s’est trouvée encerclée par des centaines de feux de forêt», raconte-t-il.

«On cherchait un restaurant et en arrivant près du resto, les pompiers bloquaient le chemin. Ils nous ont dit : non, non, non, vous ne pouvez pas aller par là»

«On a vu tout de suite une différence, il y avait les flammes qui se levaient de plus en plus proche. Puis là, on s’est dit “Ouais, ça va vraiment vite”», se rappelle-t-il.

«Pendant la nuit, on voyait les flammes qui descendaient des collines tout autour. Le lendemain matin ça a été le sauve-qui-peut», ajoute-t-il.

«On nous a dit “vite allez délacer l’auto parce que les pompiers s’en viennent, les flammes sont juste à côté de l’hôtel”.»

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.