Orages violents : jusqu’à 50 mm de pluie pourraient tomber jeudi

Plusieurs régions du Québec ont reçu un avertissement concernant un bulletin de météorologique spécial pour les prochaines heures.

Les Laurentides, Montréal et la Montérégie sont visées par cet avertissement d’orages violents.

Ces régions attendent des orages violents et pourraient recevoir entre 30 et 50 millimètres de pluie et possiblement de la grêle jeudi matin.

Voici les cartes de potentiel orageux pour le Québec valides cette nuit et demain, le 27 juillet .



Tout dommage peut être signalé à Environnement et Changement climatique Canada par courriel à meteoQC@ec.gc.ca ou sur Twitter avec le mot-clic #meteoQC. pic.twitter.com/7uiOZnhFd7 — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) July 26, 2023

«Des inondations sont possibles par endroits», met en garde Environnement Canada.

Rappelons qu’à deux reprises, dans le mois de juillet, de fortes précipitations ont causé des inondations à Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu et Joliette.