Propos injurieux envers les fonctionnaires: une trentaine d'infractions depuis 2019

De plus en plus de critiques se font entendre à l'endroit des employés municipaux. Une trentaine de constats d'infraction ont été remis à des citoyens qui ont injurié ou qui se sont comportés de façon violente envers des fonctionnaires depuis 2019.

La citoyenne Johan Hamel, en Mauricie, en est un bon exemple, elle qui a commenté le travail d'un fonctionnaire sur les réseaux sociaux et qui s'est vu remettre un avis écrit par la Ville.

TVA Nouvelles a appris par le biais de la loi sur l'accès à l'information qu'elle n'est pas la seule.

Vingt avertissements et neuf constats d'infraction ont été remis à des citoyens qui ont injurié ou qui se sont comportés de façon violente envers des fonctionnaires depuis 2019.

Ce sont des données qui, visiblement, ne sont pas partagées avec les élus. Le conseiller municipal Luc Tremblay s’est dit surpris de l'entendre.

«C'est sûr que ce n'est pas en recevant un constat que ça va calmer le citoyen qui l'a reçu, a-t-il mentionné. Tant qu'on ne sait pas la teneur des propos qui ont été dits, c'est difficile de juger.»

C'est au service juridique de décider si la plainte d'un employé municipal doit cheminer devant les tribunaux ou non.

Les propos de nature blessante, humiliante ou insultante en font évidemment partie. Pour le reste, il peut parfois y avoir une zone grise.

«C'est le droit à mon intégrité, à ma protection et à ma réputation aussi qui suit cet article-là. Ce qui arrive souvent avec les protections, les libertés qui découlent de la Charte, c'est qu'il n'y en a pas qu'une qui est en jeu, il y a aussi l'autre. On appelle ça des droits qui se superposent», a expliqué Me François Vigeant.

Selon la gravité des paroles, l'amende peut varier entre 100 et 1000 dollars.

Avant 2019, seuls les policiers étaient protégés par ce règlement municipal. Devant l'agressivité progressive qui se fait sentir durant les interactions avec les employés municipaux, la Ville a voulu leur offrir un bouclier pour favoriser un comportement courtois.