Région éloignée: un organisme a donné 1,4 million $ pour aider les personnes atteintes du cancer

Les citoyens du Québec ne sont pas tous égaux devant le cancer. Pour certains patients des régions éloignées, les déplacements pour des traitements peuvent atteindre des centaines de kilomètres et entraînent un stress moral et financier. Une initiative pour aider les malades née dans la communauté de Fermont est en train de faire son chemin dans d’autres villes de la Côte-Nord.

• À lire aussi: Des jeux et des oursons pour éduquer les enfants malades

• À lire aussi: Avertissement aux parents: l’œil louche de leur garçon révèle le pire

«C’est important de payer et d’aider ces gens-là et qu’ils s’en sortent. Le plus bel exemple, c’est M. Dugas», a expliqué à TVA Nouvelles, Denis Grenier, fondateur de Cancer Fermont en 2005.

De passage à Sept-Îles mercredi, il était accompagné de Jean-Pierre Dugas, un des premiers patients qui a obtenu l’aide de son organisme.

«Ça m’a donné un bon coup de main côté mental et moral et aussi monétaire. J’ai suivi des traitements de chimio. L’argent n’est pas tout le temps là. On a des déplacements à faire. Il fallait que je couche à l’hôtel. Cancer Fermont m’a aidé financièrement», a mentionné M. Dugas.

L’homme habitait à Fermont quand il a un reçu un diagnostic de cancer. Il a vite constaté que le réseau de la santé ne couvrait qu’une partie des dépenses liées à ses déplacements et à son hébergement.

«J’étais en arrêt de travail, j’avais l’assurance maladie, mais ça ne paie pas tout. Mon épouse était en arrêt de travail pour m’accompagner. À ce moment, tu apprécies l’argent que Cancer Fermont te donne», a-t-il affirmé.

Depuis sa fondation, Cancer Fermont a donné 1,4 million $ à des patients. Ses critères d’admissibilités sont très larges, a précisé Denis Grenier.

«Des gens m’appellent de l’extérieur et veulent avoir de l’aide financièrement, mais ne peuvent pas. Ils vont demander au système, au gouvernement et se font dire à la fin : “désolé monsieur, désolé madame”. Ça, ça veut dire que c’est terminé. C’est dommage parce que ces gens-là doivent subir des traitements de chimio et n’ont carrément pas d’argent. Nous, Cancer Fermont, c’est pour les riches et pour les pauvres. Plus qu’on reçoit de sous, plus on en donne», a-t-il indiqué

Denis Grenier a parlé de la mission de son organisme avec la même passion qui l’anime lorsqu’il intervient auprès des malades, dont Jean-Pierre Dugas.

«J’étais avec, je l’ai accompagné, écouté. Je connais la maladie par cœur. On devient travailleur social sur le plancher des vaches. Je les loge ici, au Château Arnaud, près de la mer», a raconté M. Grenier en pointant un hôtel situé face à la marina. «Ça enlève le stress parce que le stress, c’est le meilleur ami du cancer. Ma job, c’est d’enlever le stress au maximum. Le stress, je le prends et je le fous aux vidanges, c’est tout. Le cancer, c’est pas mon ami.»

Après Cancer Fermont qui a obtenu l’appui financier de compagnies minières, Denis Grenier a contribué à mettre sur pied un organisme semblable dans la ville voisine de Labrador Ouest.

Et depuis quelques mois, il multiplie les démarches pour que l’idée se concrétise dans les villes de Sept-Îles, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre et Baie-Comeau.