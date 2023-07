Remaniement ministériel: des changements salués à Lac-Mégantic

Le remaniement ministériel au sein du cabinet de Justin Trudeau entraine l’arrivée de deux ministres québécois à des postes clés dans le dossier de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic, soit Pablo Rodriguez aux Transports et Jean-Yves Duclos aux Services publics et à l’Approvisionnement, des nominations saluées par les gens de la région.

«Je salue cette nomination de Pablo Rodriguez à titre de nouveau ministre des Transports du Canada, a commenté la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin. Le premier ministre lui-même s’est clairement engagé pour réaliser le projet de voie de contournement. Cette nomination d’un ministre québécois, francophone et ayant beaucoup d’expérience politique facilitera sans doute les relations avec la communauté. J’entrerai rapidement en contact avec son équipe afin de créer les liens nécessaires qui favoriseront l’avancement du projet».

Le gouvernement fédéral a essuyé beaucoup de critiques concernant sa gestion du dossier, qui divise la communauté. Les opposants et les expropriés ont souvent dénoncé le manque d’écoute et de sensibilité de la part du fédéral.

L’arrivée de Jean-Yves Duclos à la tête du ministère responsable des expropriations ainsi que de son collègue Pablo Rodriguez, qui a grandi et fait ses études en Estrie, ne peut qu’être positive selon Me Jean-Guy Boutin, avocat qui représente des propriétaires expropriés.

TVA Nouvelles

«Je félicite les deux nouveaux ministres. Je pense qu’on va peut-être avoir plus d’écoute, parce que c’est ça que les gens reprochent. Il y a eu peu de transparence, d’écoute et de sensibilisation aux problèmes soulevés. Alors peut-être qu’il va y avoir une meilleure écoute, c’est ce qu’on espère en tout cas», a-t-il dit.

«Oui ça peut changer la dynamique, croit le professeur en communication stratégique et politique à l’Université de Sherbrooke, Emmanuel Choquette. D’une part, d’avoir des gens qui connaissent bien la région, évidemment il y a une question de sensibilité aux réalités locales et particulièrement à la réalité de Lac-Mégantic. Et le fait que ces deux ministres peuvent s’adresser à la communauté en français, dans leur langue, c’est énorme et c’est clair que la communication sera meilleure.»