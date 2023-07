[PHOTOS] Ces 7 vedettes québécoises voyageuses nous font rêver!

On aime les suivre lorsqu’elles sont au travail, dans leurs moments privés et lorsqu’elles partent découvrir de nouveaux pays: voici 7 vedettes québécoises qui nous donnent envie d’ailleurs avec leurs superbes photos de voyage sur Instagram.

Sophie Nélisse en Croatie

L’actrice de la série Yellojackets voyage beaucoup. Cette semaine, elle nous donne envie de faire trempette dans les eaux turquoise de la Croatie avec ses quatre clichés publiés sur Instagram. «Juste avant que l’ancre reste prise sous une chaîne et qu’on n’ait pas d’autre option que de la couper, écrit-elle. Le mec de la location de bateau n’est pas super content de nous.»

Catherine St-Laurent et Juliette Gosselin au Danemark

Les actrices – devenues fashionistas – Catherine St-Laurent et Juliette Gosselin semblent s’amuser follement à défiler dans les rues de Copenhague depuis quelques jours. Leurs photos allient mode, architecture, scène de la vie quotidienne et gastronomie. Difficile d’être plus branchées que ces deux talentueuses comédiennes.

Ludivine Reding en Croatie

Tout comme Sophie Nélisse – qui a d’ailleurs commenté les dernières photos de Ludivine en disant «Je me pince chaque jour d’être ici» –, l’interprète de Sofia dans STAT est actuellement en Croatie. Toujours radieuse, on la voit dans les rues fleuries de Hvar ainsi qu’en compagnie de la comédienne de la série Lou et Sophie Jade Charbonneau. Juste avant, Ludivine se trouvait à Venise et à Piran, en Slovénie.

Catherine Brunet au Portugal

La semaine dernière, la comédienne Catherine Brunet s’est fait croquer le portrait alors qu’elle se faisait bronzer sur la plage d’Albufera, au Portugal, dans un bikini rose. Elle a aussi publié une vidéo d’elle et ses amis se lançant dans l’eau depuis une haute falaise et une superbe photo de la crique de sable Praia do Camilo (et on veut y aller, maintenant!).

Bianca Gervais en Italie

On aime les photos de famille de Bianca Gervais et Sébastien Diaz en vacances en Italie. Au programme de ce beau mois de juillet: soleil, gelato, trattoria, soirées italiennes, baignade et sorties en famille.

Mariloup Wolfe au Maroc

Au début juillet, la comédienne Mariloup Wolfe a offert toute une aventure à ses deux fils: un périple au Maroc. Ses photos sont superbes! Du désert du Sahara à dos de chameau à leur passage à Essaouira, en passant par le parc national Toubkal, les charmeurs de serpents et les merveilles d’architecture du Maroc, son album photo rend justice à cet exotique pays.

Cœur de pirate dans le Bas-du-Fleuve au Québec

On n’a pas toujours besoin de prendre l’avion pour dénicher des endroits merveilleux, surtout au Québec. La chanteuse Cœur de pirate l’a bien compris et elle partage ses découvertes du Bas-du-Fleuve avec ses abonnés Instagram. Elle nous confirme la beauté de Notre-Dame-du-Portage avec ses plages, son fleuve, son vent marin et ses parfaits couchers de soleil.