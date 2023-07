Agression sexuelle sur une fillette: nouveau report dans l’affaire Paul Poulin, un dossier ouvert en... 2016

Autre audience, autre report pour les dossiers d’agression sexuelle et de pornographie juvénile de l’ancien chef de l’Union Nationale, Paul Poulin, une affaire qui traîne depuis bientôt sept ans.

• À lire aussi: Coupable d’agression sexuelle, il plaide l’inaptitude à recevoir sa peine

• À lire aussi: Un ancien politicien coupable après presque 6 ans de procédures

C’est le retrait de son avocat, un quatrième au total, qui a forcé le report jeudi, plus d’un an après le verdict de culpabilité rendu par le juge Sébastien Proulx le 8 juillet 2022.

Bientôt 13 mois après cette décision et 12 audiences plus tard, les observations sur la peine à imposer à l’homme de 76 ans n’ont toujours pas pu avoir lieu.

Me Alain Dumas, qui représentait l’accusé jusqu’à jeudi avait annoncé son intention de plaider une requête sur l’aptitude cognitive du septuagénaire à poursuivre les procédures. Or, ayant en main un rapport du Dr Sylvain Faucher et une évaluation neuropsychologique, l’avocat a indiqué jeudi que la requête n’avait plus lieu d’être.

En désaccord avec son client sur la suite des procédures, Poulin ayant refusé les avenues ayant pu mener à une suggestion commune sur la peine, l’avocat a choisi de se retirer du dossier.

Retour en septembre

Les observations sur la peine ont donc dû être fixées à une autre date.

Et le juge Sébastien Proulx a été bien clair, elles doivent se tenir.

«Le 5 septembre, vous devrez être prêt. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, moi le 5 septembre j’entends la cause», a prévenu le magistrat, en réponse aux inquiétudes de l’ex-politicien sur sa capacité à se trouver un nouvel avocat d’ici là.

C’est que les délais s’étirent dans ce dossier ouvert en octobre 2016. Pour la victime, ce sont presque sept années de démarches judiciaires, le dossier ayant été placé au rôle de la cour près de 70 fois depuis.

La plaignante doit d’ailleurs témoigner sur les conséquences du crime lors des observations sur la peine, a indiqué le procureur de la couronne, Me Régis Juneau-Drolet.

Agressions sur une fillette

Paul Poulin a été reconnu coupable de gestes à caractère sexuel sur une fillette qui était âgée de «6 ou 7 ans» lors des premiers contacts. Un deuxième épisode est survenu dans une salle de cinéma et une troisième agression s’est produite lorsque la jeune fille a raconté avoir fait une fellation à son agresseur.

Au moment de son arrestation, près de 150 fichiers de porno juvénile avaient également été retrouvés dans l’ordinateur de Poulin. Il avait plaidé lors du procès que «des pirates informatiques» avaient déposé les fichiers dans son matériel informatique et que lui n’avait rien à y avoir.

«Totalement invraisemblable», avait conclu le juge Proulx.

Or, encore aujourd’hui, Paul Poulin continue de plaider son innocence alors que doivent se tenir les observations sur la peine.

«Ce que [mon avocat] m’offrait, c’était une chose qui me paraissait errer parce que moi je sais que je n’ai rien fait», a encore insisté l’agresseur devant le juge jeudi.

Poulin a purgé depuis le début de l’année une peine de quatre mois dans un autre dossier d’attentat à la pudeur. Il est depuis en liberté.