Coups et cris: un conflit éclate durant une représentation de Barbie au cinéma

Des spectateurs du film Barbie ont eu droit à plus d’action que prévu lors d’une représentation à Maidstone en Angleterre lundi alors que deux femmes auraient commencé à crier et à se battre en plein milieu du film.

«Faites juste appeler la police [...] Faites juste sortir», peut-on entendre des spectatrices hurler aux deux femmes, peu après que l’une d’entre elles ait été frappée au visage en pleine représentation, selon une vidéo partagée sur TikTok qui avait atteint plus de 237 600 vues jeudi.

C’est dans un cinéma odéon à Maidstone que le conflit aurait éclaté, après qu’une femme ait décidé d’en confronter une autre devant l’auditorium plein à craquer, l’accusant de ne pas avoir payé son billet et celui de son enfant, selon ce qu’a rapporté The Sun mercredi.

Mais les femmes auraient commencé à s’insulter et à se pousser, forçant les employés à mettre le film – qui n’en était heureusement qu’à ses débuts – sur pause pour désescalader le conflit, après que l’une des deux ait été frappée au visage.

«Ils les ont sorties, je crois, et ils ont recommencé le film. On a tous reçu un remboursement et un billet gratuit pour un autre film», a relaté l’internaute qui a partagé la vidéo.

De son côté, un porte-parole du cinéma a confirmé que la police avait été impliquée dans l’incident, et que la compagnie ne «pouvait pas commenter davantage pour le moment».