Délais dans les aéroports : «Ce n’est pas acceptable», dit le nouveau ministre des Transports

Après avoir mené la bataille contre les géants du web alors qu’il était au Patrimoine, Pablo Rodriguez s’est vu confier le rôle de ministre des Transports lors du remaniement de Justin Trudeau, plus tôt cette semaine.

En entrevue à TVA Nouvelles, M. Rodriguez s’est engagé à s’attaquer à la problématique des longs délais dans les aéroports.

«Il faut que ça change», a-t-il déclaré. «Ce n’est pas acceptable.»

Le nouveau ministre des Transports estime que plusieurs solutions peuvent être mises en place rapidement pour réduire les retards.

«Je vais travailler avec l’équipe sur des solutions. Je vais aller visiter les aéroports aussi. Je veux le voir de mes propres yeux; je ne veux pas juste qu’on me l’explique. Je veux voir comment ça se passe à la sécurité, comment ça se passe quand on traite les bagages et pourquoi ça prend autant de temps», indique Pablo Rodriguez.

