Des poursuites relancées contre le chanteur Michael Jackson?

14 ans après le décès du populaire chanteur Michael Jackson, voilà que des poursuites pourraient être relancées contre l’homme; une première depuis 2021.

C’est la Cour d’appel du 2e district de la Californie qui a rendu cette décision provisoire, mercredi.

Les deux hommes au cœur de ces poursuites : Wade Robson et James Safechuck, qui affirmaient avoir été agressés sexuellement par l’artiste lorsqu’ils étaient enfants dans un documentaire, intitulé Leaving Neverland, paru en 2019.

Ils poursuivent ainsi les entreprises MJJ Productions Inc. et MJJ Ventures Inc., dont le chanteur était l'unique actionnaire, indique Global News.

En 2021, des poursuites avaient été rejetées par un juge de la Cour supérieure, statuant que les sociétés, ainsi que les employés, n’avaient pas la responsabilité de protéger les enfants.

Une première journée d’audience a eu lieu mercredi. Les avocats de la succession de Michael Jackson vont tenter d'annuler la décision.