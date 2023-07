Des propriétaires du Saguenay – Lac-Saint-Jean inondés à répétition lancent un cri du cœur

Des propriétaires de Saint-Félix d'Otis sont exaspérés par les inondations répétitives de leur résidence depuis 25 ans; ils n’ont toujours pas accès à des programmes d'aide.

• À lire aussi: Pluie importante: des citoyens inquiets à Saguenay

• À lire aussi: Protéger nos forêts, c’est se protéger soi-même

Le rêve de Roger et Suzanne s'est transformé en véritable cauchemar.

«Chaque fois qu’il y a 25-30 millimètres d’eau qui tombe, on est inondés, on a de l’eau qui entre dans le sous-sol, on a des champignons dans le sous-sol», a affirmé Roger St-Hilaire.

Sans compter les dommages qu’ils subissent sans arrêt. Le couple est aux prises avec cette problématique depuis 1998. Les inondations s’étaient estompées depuis que M. St-Hilaire s’affairait à détruire un barrage de castors non loin de leur résidence.

«À la longue, la municipalité m’a dit qu’elle s’en occuperait, mais je pense qu’elle a pris une pause et ne s’en est pas occupée régulièrement», a-t-il ajouté.

Donc depuis trois ans, le problème est revenu.

«On a des dommages régulièrement, aussitôt qu’on a des coups d’eau ou la fonte des neiges, tout s’en vient dans le ruisseau qui n’est plus capable d’en prendre», a-t-il expliqué.

Ce ruisseau avait été canalisé par les anciens propriétaires. Roger et sa conjointe ont rapporté qu’ils étaient au courant au moment de l’achat, mais au fil des ans et avec les nombreux changements climatiques, le ruisseau a repris son lit.

«Quand on s’est installés, c’était notre petit coin de paradis, on a tout vendu pour s’en venir ici, on a beaucoup investi. Notre maison n’est pas vendable présentement», a-t-il déploré.

À bout de ressources

Les septuagénaires ont tenté de trouver un programme d'aide... en vain. Ils ont même écrit une lettre à l’endroit du gouvernement du Québec pour lancer un appel à l’aide qui n’a pas fait grand bruit depuis.

«On leur avait donné jusqu’au 25 juillet pour avoir une réponse potable et on n’a aucune réponse d’eux encore», a-t-il exprimé, en ajoutant que la municipalité a quant à elle mis beaucoup d’efforts dans le dossier en multipliant les démarches, mais «il n’arrive rien quand même».



Joint par téléphone, le maire a assuré que la municipalité collaborait dans ce dossier, qui est maintenant entre les mains du ministère de la Sécurité publique. Le ministère tente de démontrer que le ruisseau est une source de danger et s'affaire à trouver un programme d'indemnisation qui s'applique à cette particularité.

«On a déjà fait des demandes et on n’a rien eu du ministère de la sécurité publique. J’ai eu 71 ans, on veut en profiter. Je suis sûr de moi qu’il y a des solutions et faciles à part de ça. Je leur ai demandé qu’on nous achète une préfabriquée et qu’on nous installe sur les terrains de la municipalité. Au moins, ils n’auraient pas besoin de payer les terrains et on pourrait l'aménager à notre goût», a-t-il souhaité.

Puisque la mise en vente de leur résidence s'avère impossible, ils ne peuvent qu'espérer un retour positif du ministère. Une solution rapide leur permettra de profiter des précieuses années à venir.